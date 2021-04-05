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Selçuk Bayraktar duyurdu! İnsansız savaş uçakları geliyor

05.04.2021 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından "Karabağ Nişanı"na layık görülen Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Bakü'de yeni silahlı insansız hava aracı TB3'lerin özelliklerini anlattı. Bayraktar ayrıca "İnsansız savaş uçakları geliyor." mesajını da verdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından "Karabağ Nişanı"na layık görülen Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Bakü'de yeni silahlı insansız hava aracı TB3'lerin özelliklerini anlattı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlhan Aliyev tarafından kendisine Karabağ nişanı takdim edilen Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Azerbaycan İctimai TV'ye konuştu. Bakü'de temaslarda bulunan Bayraktar yeni silahla insansız hava aracı TB3'lerin özelliklerini anlattı.

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, TB3'lerle ilgili, "Bayraktar TB3 diye uçak gemisine inip kalkan yani gemi platformlarına da inip kalkan ve o sınıfta benzeri olmayan bir uçak diye geliştirildi. Kanatları katlanıyor. Uçak gemisine iniyor. 1200 kilogram civarında, daha ağır mühimmatlar taşıyabiliyor. O çalışmalar devam ediyor" açıklamasında bulundu.

İNSANSIZ SAVAŞ UÇAKLARI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Türk İHA ve SİHA'larının Karabağ savaşındaki rolüne dikkat çeken Bayraktar, dünyada insanlı savaş uçağı devri kapanıyor mesajı verdi. Bayraktar dünyanın artık insansız savunma teknolojisine yöneldiğine dikkat çekti.

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Selçuk Bayraktar, "Bugün artık insanlı tanklar yerine, akıllı daha hafif hızlı dinamik hareket eden kara araçları konuşuluyor. Benzer şey savaş uçakları için de geçerli. Artık insanlı son savaş uçakları yapılıyor dünyada. Bundan sonra nasıl ki bütün dünya Karabağ muhaberesinde Türk ordularının dünyadaki ilk SİHA'larla kazanılan zafer diye adlandırılıyor. Maharetini gördü. Savaş uçaklarında da benzer bir şey geliyor. İnsansız savaş uçakları geliyor. O alanda da çalışmalarımız devam ediyor" dedi.


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