Selçuk Özdağ'dan canlı yayında flaş iddia: Sayın Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı iken tutuklanabilir

Halk TV'de Fatih Ertürk ile Günün Raporu'na konuk olan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun cezasının onanmasına ilişkin tespitlerde bulunan Özdağ, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'yla ilgili de dikkat çeken bir iddiayı ortaya attı.

Özdağ, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İYİ Parti lideri Akşener'i dokunulmazlığının olmaması ile tehdit ettiğini iddia ederek, Erdoğan'ın aynı tehdidi Kılıçdaroğlu'na da yaptığını ifade etti.

Özdağ, sözlerine şöyle devam etti;

"Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na ne dedi? "Sizin dokunulmazlığınızı da kaldıracağız." dedi. Biliyorsunuz parlamentoda anayasa değişti. Vekillerin dokunulmazlığı değişti. Burada Cumhuriyet Halk Partisi zamanı doğru okuyamadı.

Şimdi Kılıçdaroğlu'nu büyük bir tehlike bekliyor. Sayın Kılıçdaroğlu tutuklanabilir Türkiye'de.

Yanılmıyorsam sayın Kılıçdaroğlu'nun 39'a yakın fezlekesi var. Sayın Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı iken tutuklanabilir. "

