Selçuk Özdağ'dan Süleyman Soylu'ya: Seni Cumhurbaşkanı yapalım

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Muğla Milas’ta parti üyeleriyle buluştu.

Özdağ, burada yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yüklendi.

"SOYLU, SENİ CUMHURBAŞKANI YAPALIM"

Özdağ, Soylu’ya şöyle seslendi:

Gel Süleyman Soylu seni Cumhurbaşkanı yapalım Akıl veriyorum sana. Ben senin ağabeyinim bak. Bana ağabey diyordun. Herkese vermem bu aklı.

Suat Hayri Ürgüplü. Sen bilir misin Cumhuriyet tarihini. Bilmiyorsan öğretiyorum bak sana. Bakandı bu adam. CHP’nin bakanıydı. Brezilya’da kahve getirdiler Türkiye’ye. Adı yolsuzluğa karıştı. ‘Ben bununla yaşayamam’ dedi. 'Bununla devlet yönetemem bakanlıktan istifa ediyorum’ dedi.

İstifa etti, ‘Yüce divana gidiyorum, yargılanacağım’ dedi, yargılandı beraat etti. Tekrar bakanlığa mı döndü? Yok, Başbakan oldu.

Seni Cumhurbaşkanı yapacağım Soylu. Git Yüce Divan’a aklan gel, seni Cumhurbaşkanı yapalım. Bu millet seni yapar. Yol gösteriyorum sana, orada patinaj yapıp durma.



