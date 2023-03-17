Selde sürüklendiği anlar paylaşılmıştı! Kayıp TIR şoförünün son çektiği video ortaya çıktı... Kahreden detay: 5 gün önce...

Şanlıurfa'da depremin ardından yaşanan sel felaketinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sel felaketinde, selin TIR'ı sürüklediği anlara ilişkin bir vatandaşın çektiği görüntü gündem olmuştu. Kayıp TIR sürücüsü Emin Ergün'ün çektiği görüntü de ortaya çıktı. Ergün'ün, cep telefonuyla yolun durumunu gösteren görüntü çekerek ailesi ve yakınlarıyla paylaştığı öğrenildi. Ergün'ün TIR'ın sürüklendiği yolun halini gösteren görüntü kaydını, ailesi ve yakınlarıyla paylaştığı belirtildi. Öte yandan Ergün'ün olaydan 5 gün önce nişanlandığı da ortaya çıktı. İşte detaylar...

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Şanlıurfa'da sel sularına kapılan TIR'ın sürücüsü Emin Ergün'e (24) ulaşılması için yürütülen arama çalışmaları devam ediyor. Bölgede 15 Mart'ta şiddetli sağanağın etkili olduğu Bozova ve Hilvan ilçelerini bağlayan yolun Yalıntaş Mahallesi geçişinde sel sularına kapılarak gözden kaybolan TIR ve sürücüsüyle ilgili arama çalışmaları yaklaşık 120 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, ANDA, Su Altı Dalgıç Polis ekipleri, Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ve Bozova İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce sürdürülüyor. Aramalar sonucu ilk gün Emin Ergün'e ait çantaya ulaşan ekipler, daha sonra TIR kasasına ait bazı parçalar buldu. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILAN GÖRÜNTÜLERİN ARDINDAN AİLESİNE DE VİDEO GÖNDERDİĞİ ÖĞRENİLDİ

Genç TIR sürücüsü Emin Ergün'ün sele kapılmadan önce çektiği ve arkadaşları ile paylaştığı son görüntüler, selin şiddetini gözler önüne serdi. Ergün'ün görüntüleri paylaştıktan sonra şiddetli akıntının üzerinden geçtiği ve sele kapıldığı görüldü.

Öte yandan, olay yerindeki bir başka kişi tarafından çekilen, TIR'ın selde sürüklendiğini gösteren görüntü de sosyal medyada yer aldı.

5 GÜN ÖNCE NİŞANLANMIŞ

Bölgede umutlu bekleyişini sürdüren Ergün'ün yakınları, genç sürücünün 5 gün önce nişanlandığını ve evlilik hayali kurduğunu söyledi. Köy muhtarı Mehmet Murat, kayıp TIR şoförünün arama çalışmalarının devam ettiğini belirtti. (İHA/AA)

