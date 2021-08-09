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  4. Seli fırsata çevirdiler! Taşan nehirden tek tek topladılar

Seli fırsata çevirdiler! Taşan nehirden tek tek topladılar

09.08.2021 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da yaşanan sağanak yağış nedeniyle Terme ilçesindeki Terme Çayı taşma noktasına geldi. Yağışların çayı yükseltmesiyle sürüklenen odun parçaları ise pek çok aileye kışlık yakacak oldu. Yol kenarından kancalarla çayın getirdiklerini toplayan vatandaşlar, kışın kullanacakları odunları depoladı.

Seli fırsata çevirdiler! Taşan nehirden tek tek topladılar

Terme'de dün akşam saatlerinde etkili olan yağış sonrası Terme Çayı kritik seviyeye yükseldi. Gün içinde devam eden yağışlar Terme Çayı'nı daha da şiddetlendirdi. Önüne ne kattıysa götüren çay, çevredeki odun parçalarını, çalılıkları beraberinde sürükledi. Özellikle Çangallar Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar bu durumu fırsat bilerek kışlık odun ihtiyacını gidermek amacıyla çayın getirdiklerini topladı.

"BAZILARI AKINTIYA ATLIYOR"

Bu durumun her sene yaşandığını belirten Çangallar Mahallesi sakinlerinden Hayati Toprak, "Her sene bu 7'nci ile 8'inci ay arası bu sel gelir. Bizim maddi durumumuz biraz zayıf. Mecburen tutuyoruz. Böyle odunlar kenarlara geliyor. Çocuklarla beraber onları alıyoruz. Tutuğumuzu kışlık odun yapıyoruz. Bazıları eskiden beri gelenek yapmışlar. Yüzmesini biliyorlar, akıntıya atlıyorlar. Biraz da şov olsun diye yapıyorlar herhalde. Biz korkuyoruz içine girmeye. Bazen odun tutarken yuvarlanıp gidiyoruz. Elimizde bulunan kancalarla topluyoruz" dedi.

"KIŞIN BU ODUNLARI YAKIYORUZ"

Mahalle sakini Bedirhan Bakırcı ise "Dün akşamdan beri çok yoğun bir yağmur var. Bugün bir sel felaketi oldu. Elimizde tuttuğumuz kancalarla gelen odunları yakıyoruz. Kışın bu odunları yakıyoruz. Boydan boya herkes topluyor" diye konuştu.

İHA

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yağmur Samsun
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