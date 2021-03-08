Selim İleri sağlık durumu nasıl? Selim İleri kimdir?

5 Mart akşamı yüksek tansiyona bağlı olarak beyin embolisi geçiren Selim İleri, hastaneye kaldırıldı. Edebiyat dünyasının usta ismi, bu haberle sevenlerini üzdü. Haberi duyan vatandaşlar ise Selim İleri’nin sağlık durumunu merak etmeye başladı. Peki Selim İleri sağlık durumu nasıl?

Selim İleri sağlık durumu nasıl?

Edebiyat dünyasının beğeni ile okunan yazarlarından olan usta isim Selim İleri, beyninde oluşan damar tıkanıklığı sebebi ile hastaneye kaldırıldı. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Selim İleri’nin şu an için hayati bir tehlikesi olmadığı biliniyor. Hastanede tedavisine devam edilen İleri’nin sevenleri güzel haberi bekliyor.

Selim İleri kimdir?

1949 İstanbul doğumlu İleri, aralarında “Dostlukların Son Günü”, “Uzak Hep Uzak” ve “Yaşarken ve Ölürken”in de aralarında olduğu birçok roman, deneme, anı ve senaryosuyla Türk edebiyatının önemli yazarları arasında yer alıyor. İleri, son olarak geçen yıl Ahmet Hamdi Tanpınar’ı roman kahramanı yaptığı ‘Yaşadınız Öldünüz Bir Anlamı Olmalı Bunun’u yayımladı. Usta yazar, 2012’de Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görüldü.