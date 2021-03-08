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Selim İleri sağlık durumu nasıl? Selim İleri kimdir?

08.03.2021 11:22 | Son Güncelleme:
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Selim İleri sağlık durumu nasıl? Selim İleri kimdir?

Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanan usta oyuncu Rasim Öztekin’den sonra, edebiyat dünyasının usta isimlerinden Selim İleri’nin de rahatsızlandığı haberi geldi. Beyin embolisi sebebi ile rahatsızlandıktan sonra hastaneye kaldırılan usta kalem için vatandaşlar “Selim İleri sağlık durumu nasıl?” sorusunu sormaya başladı. Peki Selim İleri sağlık durumu nasıl? Selim İleri kimdir?

5 Mart akşamı yüksek tansiyona bağlı olarak beyin embolisi geçiren Selim İleri, hastaneye kaldırıldı. Edebiyat dünyasının usta ismi, bu haberle sevenlerini üzdü. Haberi duyan vatandaşlar ise Selim İleri’nin sağlık durumunu merak etmeye başladı. Peki Selim İleri sağlık durumu nasıl?

Selim İleri sağlık durumu nasıl?

Edebiyat dünyasının beğeni ile okunan yazarlarından olan usta isim Selim İleri, beyninde oluşan damar tıkanıklığı sebebi ile hastaneye kaldırıldı. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Selim İleri’nin şu an için hayati bir tehlikesi olmadığı biliniyor. Hastanede tedavisine devam edilen İleri’nin sevenleri güzel haberi bekliyor.

Selim İleri kimdir?

1949 İstanbul doğumlu İleri, aralarında “Dostlukların Son Günü”, “Uzak Hep Uzak” ve “Yaşarken ve Ölürken”in de aralarında olduğu birçok roman, deneme, anı ve senaryosuyla Türk edebiyatının önemli yazarları arasında yer alıyor. İleri, son olarak geçen yıl Ahmet Hamdi Tanpınar’ı roman kahramanı yaptığı ‘Yaşadınız Öldünüz Bir Anlamı Olmalı Bunun’u yayımladı. Usta yazar, 2012’de Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görüldü.

Selim İleri eserlerinden birkaçı;

  • Her Gece Bodrum
  • Yaşarken ve Ölürken
  • Ölünceye Kadar Seninim
  • Kırık Deniz Kabukları
  • Gramafon Hala Çalıyor
  • Bu Yaz, Ayrılığın İlk Yazı Olacak
  • Yarın Yapayalnız
  • İstanbul Lâle İle Sümbül
  • Hepsi Alev
  • Daha Dün
  • Bu Yalan Tango
  • Mel'un - Bir Us Yarılması
  • Sona Ermek

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