"Selim İleri terk edilmişlerin, unutulmuşların yazarı"

"Toplumu yazmak, belli bir ideolojinin, inancın tekelinde değildir hiç şüphesiz. Çünkü toplumumuzun nereden nereye geldiğini, cumhuriyet öncesinden buraya hangi aşamalardan geçtiğini, bir Selim İleri inceleyicisi fark etmelidir. O yüzden de ben Selim'i hiçbir zaman ideolojik bazı ölçütlerle değerlendirmedim. Çünkü bütün ideolojiler o ölçütlerden yararlanabilir, onları yorumlayabilirler diye. Biri Selim İleri'nin malzemesini Marksist olarak değerlendirebilir, biri de tutucu, klasik bir eleştirmen sıfatıyla değerlendirebilir. Ben her yazarın bu kadar zengin malzeme sunduğu kanaatinde değilim."

- "Her şeyi irdelemiştir, derinlemesine bilir"

İstanbul'u birçok yönüyle ele alan Selim İleri'nin bilgiyle yaşanmışlıkları harmanladığını aktaran Ayvazoğlu, "Dünya edebiyatında, yazdıkları veya yaşadıkları şehirle anılan birçok yazar var. St. Petersburg denilince aklımıza Dostoyevski ya da Dostoyevski denilince aklımıza St. Petersburg gelir. Joyce denilince Dublin gelir. İstanbul denilince aklımıza Yahya Kemal, Ahmet Hamdi Tanpınar geliyor ama benim aklıma her zaman Selim İleri de geliyor." ifadelerini kullandı.

Sanat tarihçisi ve yazar Gül İrepoğlu da Selim İleri'nin yazdığı kitapları, denemeleri, köşe yazıları, senaryo veya tiyatro oyunlarıyla herkesin hayatına bir biçimde dokunduğunu belirtti.

Yazdıklarının her satırında derin bir edebiyat bilgisine rastlandığını aktaran İrepoğlu, şöyle konuştu:

"Çoğu zaman Selim'le keyifli sohbetlerimizde kendimi mahcup hissetmişimdir. Çünkü sözünü ettiği eseri bazen okumamış olabiliyorum ve her zaman bana 'Okumadın mı bunu?' diye kızar. Neredeyse her şeyi okumuştur ve her şeyi irdelemiştir, derinlemesine bilir. Onun o çok incelikli, duyarlı eserlerinde, müthiş romanlarında sonsuz hayal gücü ile birleşen bu dünya ve Türk edebiyatının kahramanlarına rastlarız. Onları belki bizim daha önce görmediğimiz, fark etmediğimiz biçimlerde ele alır, onların içine sızar adeta."

Kitapseverlerin yanı sıra birçok yazar ve akademisyenin de takip ettiği programda, yazar ve çevirmen Ayşe Sarısayın da konuşma yaptı.