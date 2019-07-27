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Selin vurduğu Güney Asya'ya İHH'dan yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 11:56 | Son Güncelleme

Selin zarar verdiği Hindistan, Nepal ve Bangladeş'te 12 bin 750 ihtiyaç sahibine acil yardım malzemesi dağıtıldı

İSTANBUL (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, muson yağmurlarına bağlı selin meydana geldiği Güney Asya'nın 3 ülkesi Hindistan, Nepal ve Bangladeş'te 12 bin 750 ihtiyaç sahibine acil yardım malzemesi ulaştırdı.

İHH'dan yapılan açıklamaya göre, aralıksız bir şekilde etkili olan muson yağmurları, son 2 haftada şiddetini artırarak nehirlerin taşmasına ve heyelanların yaşanmasına neden oldu. Yağmurların en çok hissedildiği Hindistan, Nepal ve Bangladeş'te yaklaşık 25 milyon insan selden etkilenirken 600'den fazla insan da sele kapılarak hayatını kaybetti. Binlerce insanı arama kurtarma çalışmaları ise halen sürüyor. Üç ülkede yaklaşık 1 milyon ev kullanılamaz hale gelirken 500 bine yakın insan da yerini terk etmek zorunda kaldı.

Felaket, Pakistan ve Myanmar'ı da etkisi altına aldı. Uzun yıllardır bölgede faaliyetlerini sürdüren İHH, krizi haber alır almaz 3 ayrı ülkede acil yardım çalışması başlattı. İlk etapta gıda, hijyen paketi, mutfak ve barınma malzemesi dağıtan İHH ekipleri, 12 bin 750 kişiye acil yardım malzemesi ulaştırdı. İHH ekipleri ayrıca, 2017 yılında Myanmar'daki zulümden kaçarak, Bangladeş'e sığınan Arakanlı mültecilere de yardım gönderdi.

- 5 bin Arakanlı'ya gıda

Bangladeş'te 4 bin mağdura pirinç, sıvı yağ, mercimek, tuz, şeker ve hijyen paketi ulaştırıldı. Ülkede, Arakan mülteci kamplarında yaşayan 5 bin Arakanlı'ya gıda malzemesi dağıtıldı. Hindistan'da 3 bin ihtiyaç sahibine barınma malzemesi verildi. Nepal'deki ihtiyaç sahiplerine ise pirinç, mercimek, sıvı yağ, tuz, şeker, mutfak malzemeleri, çocuk maması, süt ve hijyen paketi gönderildi. Nepal'de yapılan çalışmalardan 750 mağdur istifade etti.

Yardımda bulunmak isteyenler, "ACIL" yazıp 3072'ye kısa mesaj göndererek, 5 lira bağışta bulunabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bangladeş Hindistan İHH nepal sel yardım

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