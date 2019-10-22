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Selmet Şükür’ün davasına devam edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2019 15:44 | Son Güncelleme

FETÖ kapsamında aranan eski futbolcu Hakan Şükür’ün babası Selmet Şükür’ün davasına devam edildi.

Selmet Şükür’ün davasına devam edildi

FETÖ kapsamında aranan eski futbolcu Hakan Şükür’ün babası Selmet Şükür’ün davasına devam edildi. Davada mahkeme heyeti Selmet Şükür’ün mal varlığı üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasına karar verdi.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’nün yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma tüm hızıyla sürüyor. Soruşturma kapsamında firari eski futbolcu Hakan Şükür’ün babası Selmet Şükür, 12 Ağustos 2016’da gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Selmet Şükür, 25 Kasım 2016 tarihinde sağlık sorunları sebebiyle ev hapsi uygulaması ve yurt dışı yasağıyla tahliye edilmişti. Şükür için Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı 5 sayfalık iddianame hazırladı. İddianamede, Selmet Şükür ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak’ suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Sakarya Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleşen davaya sanık Selmet Şükür ve avukatları katıldı. Gerçekleşen davada gizli tanık dinlendi.
Gizli tanık ve sanık avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti; Selmet Şükür’ün mal varlığı üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasına karar verirken davayı ileri bir tarihe erteledi.

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