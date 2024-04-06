Selülitleri yok edip çilek bacak görünümüne son veriyor! Pürüzsüz bacakların sırrı

Selülit, birçok kadının en büyük cilt endişelerinden biridir. Selülitler, cilt altındaki yağların dokunun yüzeyine doğru itilmesi sonucu oluşur ve genellikle bacaklarda belirgin hale gelir. Pürüzsüz bacaklara kavuşmanın sırrını öğrenmek için haberin devamını okuyabilirsiniz.

ÇİLEK BACAK GÖRÜNÜMÜNE SON!

Bacakları pürüzsüz yapan peeling için gerekli malzemeler;

1 yemek kaşığı Türk kahvesi

1 çay kaşığı karbonat

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1/2 limon

Tüm malzemeleri karıştırın ve bacağınıza masaj yaparak uygulayın. Yarım saat beklettikten sonra yıkayın. Bu karışımı bacaklarınıza haftada 2 kere uygulayabilirsiniz. Kısa sürede selülitlere ve çilek bacak görünümüne son vereceksiniz.

PÜRÜZSÜZ BACAKLARIN SIRLARI

1-LAZER EPİLASYON YAPTIRMAK

Lazer epilasyon sonrası bacak ve kol üzerindeki kıllardan tamamen kurtulduktan sonra vücudunuzun ne kadar pürüzsüz olduğunu görebilirsiniz. Bütçe olarak maliyetli olsa da pürüzsüz görünüme kavuşmada %80 oranında etki göstermektedir.

2-ÖLÜ DERİDEN KURTULMAK

Bilindiği üzere kabak kese yapmak batık kıllardan kurtulma yollarında başta gelir. Çilek bacak görünümü duştan önce at kılı fırçası ile kuru fırçalama yaparak, duşta ise peeling, kabak kese veya köpüklenmeden önce ipek kese kullanarak ölü derinizi atabilirsiniz.

3- VÜCUDA NEM KAZANDIRMAK

Vücudun nemli olması her zaman çok önemlidir. Özellikle duştan çıktıktan sonra vücut çok fazla su kaybetmiş ve kurumuş bir hale gelir. Duş sonrası içeriğinde üre bulununan yoğun nemlendirici etkili ürünleri kullanabilirsiniz. Krem kullanımı dışında vücut yağı, hindistan cevizi yağı veya bebek yağı da kullanarak vücudunuzu nemlendirebilirsiniz.

DUŞ ALIRKEN DİKKAT EDİLECEKLER

İlk olarak duşta sert keseleme yaparak vücudunuzu tahriş etmemeye özen göstermelisiniz. Aşırı sıcak su kullanmaktan kaçınmalısınız. Eğer duşta aşırı sıcak su kullanırsanız su kaybederek kurur bu da çilek deri görünümünü arttırır. Vücudunuza kullandığınız duş jellerine dikkat etmelisiniz. Çok fazla kokulu, kimyasal yapılı duş jeli kullanımını azaltmalısınız. Duşta peeling yaparken sert yapılı ve büyük tanecikli olmamasına dikkat edin. Dilerseniz evde kendi peelinginizi de hazırlayabilirsiniz. Duşta peeling en fazla haftada 3 kez yapılmalıdır.







