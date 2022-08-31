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'Sen küçüksün' tartışmasında kan aktı! 'Pes' dedirten cevap: Canım sıkıldı, vurdum

31.08.2022 07:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da iki kuzen arasında başlayan tartışmada kan aktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Halil I., kuzenini sırtından ve omzundan vurarak ağır yaraladı. Gözaltına alınan şüpheli kendini görüntüleyen gazetecilerin 'Neden yaptın?' sorusuna 'Canım sıkıldı, vurdum' diyerek cevap verdi.

'Sen küçüksün' tartışmasında kan aktı! 'Pes' dedirten cevap: Canım sıkıldı, vurdum

Olay, Konya Meram'da meydana geldi. Gece yarısı iki kuzen arasında 'Sen küçüksün' sözüyle başlayan tartışmada kan aktı. Sırtından ve omzundan yaralanan kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Gözaltına alınan şüpheli kendini görüntüleyen gazetecilerin 'Neden yaptın?' sorusuna 'Canım sıkıldı, vurdum' diyerek cevap verdi.

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"SEN KÜÇÜKSÜN" TARTIŞMASINDA KAN AKTI

Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Meram ilçesi, Şükran Mahallesi, Karaman Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde yürüyen Halil I. (35), yanında bulunan kuzeni olduğu öğrenilen 24 yaşındaki Ahmet K.’ya “Sen küçüksün” dedi. İkili arasında çıkan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ahmet K., yanında bulunan tabancayla Halil I.’yı sırtından ve omzundan vurdu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Halil I., Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Halil I.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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'PES' DEDİRTEN CEVAP: CANIM SIKILDI, VURDUM

Öte yandan, olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri tarafından şüpheli Ahmet K. suç aleti tabancayla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, sağlık kontrolü için getirildiği Konya Numune Hastanesinde kendini görüntüleyen gazetecilerin neden yaptın sorusuna "Canım sıkıldı, vurdum" diyerek cevap verdi. Şüpheli daha sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Konya tartışma
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