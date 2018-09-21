Senegal'de Fransız askerlerince darbedildiği ileri sürülen genç komada

Senegal'de, restoranda çıkan kavgada 5 Fransız askerince darbedildiği ileri sürülen gencin 5 gündür komada olduğu belirtildi.

Yerel basındaki haberlere göre, geçen pazar 31 yaşındaki Oumar Watt'ın arkadaşları ile 5 sivil kıyafetli Fransız askeri arasında tartışma çıktı.

Askerlerin, Watt'ın kız kardeşi ve gruptaki bir diğer kızı rahatsız etmesi üzerine başladığı iddia edilen tartışmada, araya girerek ortalığı yatıştırmak isteyen Watt, askerlerden birinin başına vurması üzerine yere düştü.

Watt, askerin vurmaya devam etmesi sonucu bilincini tamamen kaybederek hastaneye kaldırıldı.

Polisin müdahale ettiği olay sonrası Fransız askerleri gözaltına alındı.

Askerler, Fransa'nın Dakar Büyükelçiliğinden bir yetkilinin, tutuldukları karakolu ziyaretinin üzerinden 24 saat geçmeden serbest bırakıldı.

Senegalli gencin kızkardeşi Alimatou Watt, Oumar'ın başına çok sayıda darbe aldığını ve götürüldüğü iki hastanenin kardeşini kabul etmediğini belirtti. Watt'ın halen Fann Ulusal ve Üniversite Hastanesinde komada olduğunu söyleyen kızkardeşi, ailesinin şikayetine rağmen Fransız askerlerinin bir gün içinde serbest bırakılmasına şaşırdıklarını dile getirdi.

Başkent Dakar'daki Fransız ordu komutanlığından yapılan açıklamada, askerlere yönelik suçlamalar reddedilerek, olayın hırsızlık girişimi ve şiddet sonucu meydana geldiği ileri sürüldü.

