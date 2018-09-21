HABER

Senegal'de Fransız askerlerince darbedildiği ileri sürülen genç komada

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 23:22 | Son Güncelleme

Ülkedeki bir restoranda çıkan kavgada Fransız askerlerince darbedildiği öne sürülen Senegalli gencin tedavisi sürerken gözaltına alınan askerler 24 saat içinde serbest bırakıldı

Senegal'de, restoranda çıkan kavgada 5 Fransız askerince darbedildiği ileri sürülen gencin 5 gündür komada olduğu belirtildi.

Yerel basındaki haberlere göre, geçen pazar 31 yaşındaki Oumar Watt'ın arkadaşları ile 5 sivil kıyafetli Fransız askeri arasında tartışma çıktı.

Askerlerin, Watt'ın kız kardeşi ve gruptaki bir diğer kızı rahatsız etmesi üzerine başladığı iddia edilen tartışmada, araya girerek ortalığı yatıştırmak isteyen Watt, askerlerden birinin başına vurması üzerine yere düştü.

Watt, askerin vurmaya devam etmesi sonucu bilincini tamamen kaybederek hastaneye kaldırıldı.

Polisin müdahale ettiği olay sonrası Fransız askerleri gözaltına alındı.

Askerler, Fransa'nın Dakar Büyükelçiliğinden bir yetkilinin, tutuldukları karakolu ziyaretinin üzerinden 24 saat geçmeden serbest bırakıldı.

Senegalli gencin kızkardeşi Alimatou Watt, Oumar'ın başına çok sayıda darbe aldığını ve götürüldüğü iki hastanenin kardeşini kabul etmediğini belirtti. Watt'ın halen Fann Ulusal ve Üniversite Hastanesinde komada olduğunu söyleyen kızkardeşi, ailesinin şikayetine rağmen Fransız askerlerinin bir gün içinde serbest bırakılmasına şaşırdıklarını dile getirdi.

Başkent Dakar'daki Fransız ordu komutanlığından yapılan açıklamada, askerlere yönelik suçlamalar reddedilerek, olayın hırsızlık girişimi ve şiddet sonucu meydana geldiği ileri sürüldü.

PARTNERKilo verebilmek için kaç litre su içmeliyiz?Kilo verebilmek için kaç litre su içmeliyiz?
İstanbul'da cumartesi günü toplu ulaşım yüzde 50 indirimliİstanbul'da cumartesi günü toplu ulaşım yüzde 50 indirimli
Fransız Kültür Merkezi'nde "Küçük Çılgınlık" projesi tanıtıldıFransız Kültür Merkezi'nde "Küçük Çılgınlık" projesi tanıtıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fransız asker koma Oumar Watt Senegal tartışma

En Çok Okunan Haberler

Yeni kimliği almaya gitti! Hayatının şokunu yaşadı

Yeni kimliği almaya gitti! Hayatının şokunu yaşadı

Çorum'da sürücüye 'kiki challenge' cezası

Çorum'da sürücüye 'kiki challenge' cezası

Talat Bulut'tan kendisini taciz ile suçlayan genç kız hakkında bomba iddia

Talat Bulut'tan kendisini taciz ile suçlayan genç kız hakkında bomba iddia

Seren Serengil'in paylaşımı olay oldu 'Neden yaptın Seren?'

Seren Serengil'in paylaşımı olay oldu 'Neden yaptın Seren?'

Fuhuş pazarlığı rezaletle bitti!

Fuhuş pazarlığı rezaletle bitti!

Çocuğuna okul kıyafeti alamayan işsiz baba intihar etti

Çocuğuna okul kıyafeti alamayan işsiz baba intihar etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Parti Malatya İl Başkanı Gökmen Kenan Özdal'ı döverek hastanelik ettiler!

İYİ Parti Malatya İl Başkanı Gökmen Kenan Özdal'ı döverek hastanelik ettiler!

Muğla'da müşterilerinin adına kredi çekerek 2 milyon 600 bin TL vurgun yapan çalışan kayıplara karıştı!

Muğla'da müşterilerinin adına kredi çekerek 2 milyon 600 bin TL vurgun yapan çalışan kayıplara karıştı!

İstanbul Yeni Havalimanı’nın açılış tarihi değişti!

İstanbul Yeni Havalimanı’nın açılış tarihi değişti!

İstanbul'da cumartesi günü toplu ulaşım yüzde 50 indirimli

İstanbul'da cumartesi günü toplu ulaşım yüzde 50 indirimli

Çocuğuna okul kıyafeti alamayan işsiz baba intihar etti

Çocuğuna okul kıyafeti alamayan işsiz baba intihar etti

Yıllık 20 bin liraya razıydılar! Şimdi paraya para demiyor

Yıllık 20 bin liraya razıydılar! Şimdi paraya para demiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.