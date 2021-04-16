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Seni Çok Bekledim neden yok? Seni Çok Bekledim yeni bölüm ne zaman?

16.04.2021 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranlara bir süre önce giriş yapan ve oldukça beğenilen Seni Çok Bekledim dizisi, 16 Nisan tarihinde Star TV’nin yayın akışında yer almadı. Başrollerinde Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun yer aldığı dizinin yeni bölümünün yayınlanmaması ise izleyiciler tarafından merak edildi. Seni Çok Bekledim dizisinin son bölümünde Kadir, Cemal’e karşı bir savaş başlatmıştı. Aynı zamanda Kadir, Aylin’i yaşadığı olay yüzünden teselli edebilecek tek kişiydi.

Seni Çok Bekledim neden yok? Seni Çok Bekledim yeni bölüm ne zaman?

Seni Çok Bekledim dizisi her hafta Cuma günleri Star TV ekranlarında yeni bölümleri ile izleyiciyle buluşuyor. Ancak bu hafta Star TV’nin yayın akışında dizinin yeni bölümü yer almadı. Dizinin sevenleri ise yayın akışında yer almayan dizi için araştırmalar yapmaya başladı. Star TV’de yayın hayatına başlayan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programının Cumartesi günü başlayacak olması ile Seni Çok Bekledim dizisinin yayın günü değişti.

SENİ ÇOK BEKLEDİM NEDEN YOK?

Seni Çok Bekledim dizisinin 12. yeni bölümü ile bu akşam (16 Nisan 2021) ekranlara gelmesi bekleniyordu. Ancak Volkan Konak'ın sunumu ile Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programı bu akşamdan itibaren Star TV ekranlarında başlayacak.

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SENİ ÇOK BEKLEDİM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Seni Çok Bekledim yeni bölüm ile 21 Nisan Çarşamba akşamı Star TV ekranlarında olacak. Bu kapsamda; dizinin yayın günü değişmiş oldu. Dizi artık Cuma akşamı değil Çarşamba akşamları ekranlarda yer alacak.

SENİ ÇOK BEKLEDİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kadir, gemileri yakmış, Cemal'e karşı savaş baltalarını çıkarmıştır. Kardeşi Erol'la işbirliği yaparak şirketteki hisse dengesini lehine çevirme kararı alır. Ancak tam bu sırada öğrendikleri aklını fena halde karıştırır. Ayliz, yaşadığı şokun etkisindedir. Tesellisi, durumdan habersiz olsa bile, her zaman yanında olan Kadir'dir.

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İsmet, Cemal'in baskısıyla bildiklerini Kadir'le paylaşamaz. Yine de öğrendiği bilgi, başına bela olur. Karısı Songül'le birlikte kan donduran bir olayla yüzleşirler. Cemal, bir an önce hamlesini yapıp şirketi ele geçirmenin derdindedir. Kadir'i saf dışı bırakacak bir planın peşindeyken kendi öz oğlu Erol'a vereceği zarar aklının ucundan bile geçmez.

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SENİ ÇOK BEKLEDİM KONUSU

Yönetmenliğini Şahin Altuğ’un üstlendiği ‘Seni Çok Bekledim’, gerçek bir hayat hikayesini kolu alıyor. Dizide; Özcan Deniz, ailesinden uzak, tek başına bir hayat kurmuş, iş adamı ‘Kadir’ karakterine hayat verirken, İrem Helvacıoğlu ise babasız büyümüş ve kendi ayakları üzerinde durmuş, fotoğrafçı ‘Ayliz’ karakteri ile seyirci karşısına çıkacak. Yıllar boyunca birbirine teğet geçen Kadir ve Ayliz, birbirlerinin hayatına umulmadık bir anda girecek ve birlikte inanılmaz bir mucizeye tanıklık edecekler. Başrollerini Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu gibi tanınmış oyuncuların paylaştığı dizi, Katar ile Türkiye arasında geçen ve Katar'da başlayıp Katar'da biten bir aşk hikayesini konu ediniyor. Hikaye, hayatını ailesinden ayrı kuran iş insanı Kadir (Özcan Deniz) ile babasız büyüyen fotoğrafçı Ayliz'in (İrem Helvacıoğlu ) annesiyle ilişkisine de yer veriyor.

SENİ ÇOK BEKLEDİM 12. BÖLÜM YENİ FRAGMAN


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Anahtar Kelimeler:
Star TV İrem Helvacıoğlu Özcan Deniz

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