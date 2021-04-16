Seni Çok Bekledim neden yok? Seni Çok Bekledim yeni bölüm ne zaman?

Seni Çok Bekledim dizisi her hafta Cuma günleri Star TV ekranlarında yeni bölümleri ile izleyiciyle buluşuyor. Ancak bu hafta Star TV’nin yayın akışında dizinin yeni bölümü yer almadı. Dizinin sevenleri ise yayın akışında yer almayan dizi için araştırmalar yapmaya başladı. Star TV’de yayın hayatına başlayan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programının Cumartesi günü başlayacak olması ile Seni Çok Bekledim dizisinin yayın günü değişti.

SENİ ÇOK BEKLEDİM NEDEN YOK?

Seni Çok Bekledim dizisinin 12. yeni bölümü ile bu akşam (16 Nisan 2021) ekranlara gelmesi bekleniyordu. Ancak Volkan Konak'ın sunumu ile Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programı bu akşamdan itibaren Star TV ekranlarında başlayacak.

SENİ ÇOK BEKLEDİM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Seni Çok Bekledim yeni bölüm ile 21 Nisan Çarşamba akşamı Star TV ekranlarında olacak. Bu kapsamda; dizinin yayın günü değişmiş oldu. Dizi artık Cuma akşamı değil Çarşamba akşamları ekranlarda yer alacak.

SENİ ÇOK BEKLEDİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kadir, gemileri yakmış, Cemal'e karşı savaş baltalarını çıkarmıştır. Kardeşi Erol'la işbirliği yaparak şirketteki hisse dengesini lehine çevirme kararı alır. Ancak tam bu sırada öğrendikleri aklını fena halde karıştırır. Ayliz, yaşadığı şokun etkisindedir. Tesellisi, durumdan habersiz olsa bile, her zaman yanında olan Kadir'dir.