Sarı kantaron çayı faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Sarı kantaron çayı nasıl yapılır ve demlenir?

Uzman kişilerin en çok tavsiye ettiği bitkilerden biri de sarı kantarondur. Çay olarak tüketildiğinde insan bedenine çeşitli faydalar sağlar. Evde birkaç dakika içinde ve kolayca hazırlanabilen bir bitki çayıdır. Çocuklar için de önerilir. Sinirler için birebir olan bitkilerden biri de sarı kantarondur. Çay olarak tüketildiğinde depresyon hastalığı ile savaşmada yardımcı olur. Panik atak hastalarına da uzmanlar tarafından önerilen bir çay olan sarı kantaron çayı neye iyi gelir?

Sarı kantaron çayı ne işe yarar?

İştah açıcı etkisi ile kilo almak isteyenlerin en sık tercih ettiği bitki çaylarından biridir. Çok hareketli olan, odaklanma sorunu yaşayan kişiler için de yardımcı olan bir bitki çayıdır. Gün içinde bir bardak ya da bir fincan tüketilmesi yeterli olur. Kansızlık sorunu için de faydalı bir bitki çayıdır. İştah açıcı özelliği bulunur. Gut hastalığını tedavi edici özeliği de bulunur. Sarı kantaron çayı faydaları şu şekildedir:

Gastrit sorununa çaredir.

Ülser hastalığı ile savaşmaya yardımcı olur.

Uçuk problemini giderir.

Stresin düşmanı olan bitkiler arasında yer alır.

Rahatlatıcı etkisi ile stresi azaltır.

Panik atak hastalığının tedavisi için önerilir.

Çocuklarda ve yetişkinlerde alt ıslatma sorununu giderir.

Depresyon ile mücadelede yardımcıdır.

Yorgunluk, halsizlik sıkıntılarını giderir.

Gut hastalığı için tedavi edici etkisi vardır.

Romatizma ağrılarını giderir.

Baş ağrılarını giderir.

Sarılık ve hepatit hastalıkları ile savaşanlara yardımcı olur.

Egzama gibi cilt hastalıklarını iyileşme süreçleri için tavsiye edilir.

Hamileler ya da bebek emziren kişiler sarı kantaron çayı içmek istiyorlarsa doktorlarından onay almalıdırlar. Sarı kantaron çayı hamilelere, emziren annelere ve alerjik bünyeye sahip olan kişilere önerilmez.

Sarı kantaron çayı nasıl yapılır?

Bir bardak kaynatılmış temiz içme suyuna bir ya da iki çay kaşığı kurutulmuş sarı kantaron bitkisi eklenerek demlenir. Birkaç dakika bekletildikten sonra süzülür. Direkt olarak içilmesi bazı kişilere acı bir tat hissi verdiği için bal ve limon dilimleri ile tüketilmesi de mümkündür. Sarı kantaron çayı tarifi için gerekli malzemeler şunlardır:

İki ya da üç çay kaşığı kurutulmuş sarı kantaron bitkisi

Bir su bardağı temiz içme suyu

İsteğe göre bal ve limon dilimleri

Sarı kantaron çayı nasıl demlenir?

Sarı kantaron bitkisi kaynar suyun içine atılır. En fazla on dakika boyunca bekletilir. Bu şekilde demlenir. Ardından süzülerek içilir. Aktarlardan kolayca bulunabilen sarı kantaron ülkemizde bolca yetişen bir bitkidir. Temizliğinden şüphe edilmeyen ortamlardan toplanması da mümkündür. Hazır olarak satılan sarı kantaron çayı paketleri de alınabilir. Ancak evde hazırlamak da son derece kolaydır.

Sarı kantaron çayı zayıflatır mı?

Hiçbir bitki çayının olmadığı gibi sarı kantaron çayının da direkt olarak zayıflatma etkisi yoktur. Sarı kantaron çayı hormon dengesini düzenler ve iştah açıcıdır. Zayıflatmak yerine ihtiyacı olan kişiler için kilo almaya yardımcı etkisi vardır. Yoğun ilaçların kullanıldığı ağır hastalıkların ardından bedeni toparlamak için önerilen çaylardan biridir. Sarı kantaron çayı zayıflamak için kullanılmaz. Kilo almak için kullanılsa da bu amaçla da kullanmak için mutlaka doktor önerisi almak gerekir.

Sarı kantaron çayı adet söktürür mü?

Kadınların adet döneminde sıkça tercih ettiği bitki çaylarından biri de sarı kantaron çayıdır. Sakinleştirici etkisi ile bu dönemde yaşanan sancıların azalmasını sağlar. Özellikle baş, kas ve bel ağrılarını minimuma indirme özelliği olan bir bitki çayıdır. Adet söktürücü özelliği de vardır ancak bu dönemle ilgili herhangi bir sorun yaşanıyorsa mutlaka bir uzman görüşü almak gerekir.