Serdar Ortaç'ın o anları gündem oldu! "Çok ağır ilaçlar alıyorum ve..."

Chloe Loughnan ile boşandıktan sonra çeşitli açıklamalarla gündeme gelen Serdar Ortaç kısa süre önce kardeşini kaybetmişti. Hastalığı yüzünden de zor günler geçiren Ortaç rahat uyumak için ilaçlar alıyor.

Önceki yıllarda kumar yüzünden mal varlığının büyük bir kısmını kaybeden şarkıcı, sosyal medyada gündem olan bir TikTok videosunda kumarı bıraktığını söyledi.

Serdar Ortaç'ın bu yayında uyku için aldığı ilaçlar gündem oldu.

Şarkıcı açıklamasında "17.30'da uyanıyorum uyumak için çok ağır ilaçlar alıyorum, her şeyi unutup uyuyorum ama kalkamıyorum. Bisiklete biniyorum. Kumarı bıraktım" dedi.