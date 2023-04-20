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Serdar Ortaç'ın o anları gündem oldu! "Çok ağır ilaçlar alıyorum ve..."

20.04.2023 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısa süre önce kardeşinin ölümüyle yıkılan Serdar Ortaç hayatına devam etmeye çalışıyor. Şarkıcı Serdar Ortaç'ın bir TikTok yayını gündem oldu. Ortaç açıklamasında içtiği ilaçlar yüzünden 17:30 a kadar uyuduğunu söyledi.

Serdar Ortaç'ın o anları gündem oldu! "Çok ağır ilaçlar alıyorum ve..."

Chloe Loughnan ile boşandıktan sonra çeşitli açıklamalarla gündeme gelen Serdar Ortaç kısa süre önce kardeşini kaybetmişti. Hastalığı yüzünden de zor günler geçiren Ortaç rahat uyumak için ilaçlar alıyor.

Önceki yıllarda kumar yüzünden mal varlığının büyük bir kısmını kaybeden şarkıcı, sosyal medyada gündem olan bir TikTok videosunda kumarı bıraktığını söyledi.

Serdar Ortaç'ın bu yayında uyku için aldığı ilaçlar gündem oldu.

Ekran Alıntısı

Şarkıcı açıklamasında "17.30'da uyanıyorum uyumak için çok ağır ilaçlar alıyorum, her şeyi unutup uyuyorum ama kalkamıyorum. Bisiklete biniyorum. Kumarı bıraktım" dedi.

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