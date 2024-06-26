Serinlemek isterken sağlığınızdan olabilirsiniz! Uzmanından denize gireceklere uyarı

Trabzon’da 32’si aktif, 5’i yüzme alanı olmak üzere toplam 37 yüzme alanı bulunuyor. Yüzme alanı olan bölgelerden İl Yüzme Suyu Komisyonu tarafından bu yıl 106 yüzme suyu analizi alındığı belirtilerek, 15 günde bir de numuneler alınarak analiz yapıldığı kaydedildi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, kirli yerlerde denize girenlerde ishal olabileceğine dikkat çekerek, “15 Haziran-15 Eylül arasında 300’den fazla test alıyoruz. İlimizde İl Yüzme Suyu Komisyonu tarafından belirlenmiş 32’si aktif, 5’i aday yüzme alanı olmak üzere toplam 37 adet yüzme alanımız bulunmaktadır. Yüzme sezonunda ilgili izlem noktalarımızdan 15 günlük periyodlar halinde numuneler alınarak, analizleri yapılmaktadır. Analiz sonuçları halkın erişimine açık olan Bakanlığımızın ve müdürlüğümüzün web sitesinde yayınlanmaktadır. 2023 yılı yüzme sezonunda 312 deniz suyu numune analizi yapılmış olup, 2024 yılında günümüze kadar 106 yüzme suyu numunesi alınmıştır” dedi.

Ölçümlerin 15 Haziran'dan beri yapıldığını kaydeden Usta, “Bu yıl 15 Haziran'dan beri 106 tane ölçüm yapmış durumdayız. Diğer aylarda da 15 günlük periyodlarda ölçümlerimize devam edeceğiz. Özellikle denize girme uygunluğu olmayan yerlerde belediyelerce denize girilmez uyarısına rağmen girilen yerlerde zaman zaman istemediğimiz ishal vakaları karşımıza gelebilmekte. Bunlarla ilgili fazlalaşması veya belli bir sayının üzerine çıkması durumunda hemen teyakkuza geçerek o bölgede hangi alanda denize, havuza girilmişse orada ekstra tedbirler almaya çalışıyoruz. Bazen uyarılara dikkat edilmiyor. Bazen de hiç denize girilmesi uygun görülmeyip belediyelerin de tabela koymadığı yerlerde vatandaşımız denize girmiş olabiliyor. O zaman da sıkıntılar karşımıza gelebiliyor. Dereler de karşımıza gelebiliyor" ifadelerini kullandı. (İHA)







