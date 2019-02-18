Sesi duyan arabanın yanına koştu! Herkes seferber oldu

Olay, öğleden sonra ilçe merkezindeki Beykent Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, caddeden geçerken sokak köpeğine çarptı.
ACILAR İÇİNDE HAVLAMAYA BAŞLADI
Çarpmayla otomobilin altında sıkışan köpek, acılar içerisinde havlamaya başladı.
HERKES SEFERBER OLDU
Köpeğin sıkıştığını gören çok sayıda kişi, köpeği kurtarmak için seferber oldu. Vatandaşlar, birlikte, elleriyle aracı kaldırmasıyla köpek aracın altından çıktı.
Sektiği görülen köpek, uzaklaşıp bir süre sonra gözden kayboldu.
(DHA)
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