HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Sesim kısık ama düzelir bugün' Ekrem İmamoğlu böyle konuştu 'Benim sesimi kimse kısamaz'

'Sesim kısık ama düzelir bugün' Ekrem İmamoğlu böyle konuştu 'Benim sesimi kimse kısamaz'

27.04.2023 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs seçimlerine günler kala siyasilerin seçim çalışmaları devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Çanakkale Biga'da vatandaşlara seslendi. Konuşmasında sesinin kısık olması dikkat çeken İmamoğlu 'Sesim kısık ama düzelir bugün merak etmeyin, benim sesimi kimse kısamaz. Ben buraya milletin sesi olmaya çıktım, öyle de devam edeceğim.' dedi.

'Sesim kısık ama düzelir bugün' Ekrem İmamoğlu böyle konuştu 'Benim sesimi kimse kısamaz'

14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlere kısa bir süre kaldı. Siyaset gündeminde tartışmalar sürerken siyasiler seçim çalışmalarını yoğun programla sürdürüyor. İBB Ekrem İmamoğlu da son olarak Çanakkale Biga'da konuştu.

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bizim hiç kimseyle kavgamız yok. Millet İttifakı olarak ekonomide tutarlı bir yaklaşım gelsin istiyoruz. Geleceğimizi teminat altına almak, umutsuzluğu ortadan kaldırmak... Yapmak istediğimiz bu. Fakirlikle kavga edeceğiz biz. Milleti ezen enflasyonla, hayat pahalılığıyla, işsizlikle... Milletin parasını çatır çatır harcayan insanlardan sizi kurtaracağız. Türkiye'nin çözülmeyecek hiçbir sorunu yok. Yapacağımız tek şey, liyakatli bir yönetimi göreve getirmek. Biz hazırız, ülkeye huzur getireceğiz. 86 milyon insana hizmet etmeye geliyoruz.

3 (2)

"HERKES PATATES, SOĞAN FİYATINI DERT ETMEDEN PAZARA GİDECEK"

Herkes patates, soğan fiyatını dert etmeden manava, pazara gidecek. Vatandaşın sofrasında eti, sütü, peyniri olacak. Benim öğrencimin üniversiteye gittiği zaman, burs, yurt sorunu olmayacak. Okulda ücretsiz yemeği olacak.

4

"MEYDAN OKUMA İŞİ DEĞİL BU"

Bu milletin parası bu millete yeter, sen yeter ki bu milletin parasını çarçur etme. Şimdi bugün karşınıza gelecekler, meydan okumaya çalışacaklar. Bu iş öyle olmaz. Meydan okuma işi değil bu. 21 yıl yönetip bugün karşınıza gelip hala 'cek, cak' diyenler kim biliyor musun? Onlar yalancı pehlivan. Biga'lı gerçek pehlivanı iyi bilir, gözünden tanır.

e1

"BENİM SESİMİ KİMSE KISAMAZ"

Millet İttifakı olarak göreve geleceğiz ve vatandaşımıza hizmet edeceğiz. Bu memleketin nimeti, milletin nimeti, onu millete vereceğiz. Milletle konuşurken sen o partilisin asla demeyeceğiz. Allah şahit, aranızda dostlarım var beni bilirler, şu güzel annelerimize baktığımda evimdeki insana bakmıyorsam namerdim, size tüm milletimize bakışım tam da böyle. Devlet, milletine böyle bakar. Devlet milletine ayırt etmeden bakar, devlet milletine fırça atmaz. Sesim kısık ama düzelir bugün merak etmeyin, benim sesimi kimse kısamaz. Ben buraya milletin sesi olmaya çıktım, öyle de devam edeceğim.

e2

"KILIÇDAROĞLU SİZİN HER BİR KURUŞUNUZA ZEVAL GELMEMESİ İÇİN ÇALIŞACAK"

Millet İttifakı kimseyi ayırt etmeyecek. Gidin evladınıza komşularınıza kefil olur gibi bize kefil olun. Kemal Kılıçdaroğlu sizin her bir kuruşunuza zeval gelmemesi için çalışacak. Biz Balıkesir'in, Çanakkale'nin isteklerini asla ıskalamayacağız.

1 (14)

"COŞA COŞA SANDIKLARA GİDECEĞİZ"

Bu evladınız bu yağmurun bereketi üzerine söz veriyor, hiç mahçup olmayacak. Birleşe birleşe kazanacağız. Coşa coşa sandıklara gideceğiz, sandıkları koruyacağız, sandıklara sahip çıkacağız, komşularımızı ikna edeceğiz."

2 (6)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk çift çatışmanın ortasında kaldı, dehşet anlarını kaydetti!Türk çift çatışmanın ortasında kaldı, dehşet anlarını kaydetti!
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken sözler! O belgeyi gösterdi: Bilgilere sahibimKılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken sözler! O belgeyi gösterdi: Bilgilere sahibim
Yalova'da ilginç anlar! İmamoğlu eşine dönerek böyle seslendi: Dilek’çiğim bak ne yazıyor orada…Yalova'da ilginç anlar! İmamoğlu eşine dönerek böyle seslendi: Dilek’çiğim bak ne yazıyor orada…
Anahtar Kelimeler:
seçim

En Çok Okunan Haberler

Sere serpe uzandı! Dekolteli pozuna...

Sere serpe uzandı! Dekolteli pozuna...

MHP'den ses getiren anket çıkışı! 'Türkiye'de firmaların tamamı...'

MHP'den ses getiren anket çıkışı! 'Türkiye'de firmaların tamamı...'

İki bakanlık düğmeye bastı! İşte fahiş kira artışlarına karşı yeni formül

İki bakanlık düğmeye bastı! İşte fahiş kira artışlarına karşı yeni formül

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken sözler! O belgeyi gösterdi: Bilgilere sahibim

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken sözler! O belgeyi gösterdi: Bilgilere sahibim

Amasyalı çiftçi: "Satmaya kalksam Amerika bile ‘Allah Allah’ der"

Amasyalı çiftçi: "Satmaya kalksam Amerika bile ‘Allah Allah’ der"

Vicdansızlığıyla pes dedirtti! Depremzedeler için toplanan bütün malzemeler bakın nereden çıktı

Vicdansızlığıyla pes dedirtti! Depremzedeler için toplanan bütün malzemeler bakın nereden çıktı

İlginizi Çekebilir

“28 dakika boyunca ölüydüm ve her şeyi gördüm”

“28 dakika boyunca ölüydüm ve her şeyi gördüm”

“22 milyonda bir ihtimal” demişlerdi! Köpeği sayesinde hayatta kaldı

“22 milyonda bir ihtimal” demişlerdi! Köpeği sayesinde hayatta kaldı

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Eşini ve komşusunu aynı yatakta yakaladı! Yasak aşkı görünce...

Eşini ve komşusunu aynı yatakta yakaladı! Yasak aşkı görünce...

Düğünde damadın ihanetini ifşa etti! Mesajları okuyunca...

Düğünde damadın ihanetini ifşa etti! Mesajları okuyunca...

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.