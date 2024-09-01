Sessiz sedasız öldüler! Nedeni ise… Yaklaşık 40 bin kişi

Japonya'da bu yılın ilk altı ayında yaklaşık 40 bin kişi evlerinde yalnız başına öldü

Birleşmiş Milletler'e göre Dünya’nın en yaşlı nüfusuna sahip Asya ülkesi Japonya yalnız ölüm sayısı son yıllarda oldukça arttı.

Japonya Polis teşkilatı tarafından yayımlanan 2024 yılının ilk 6 ayı kapsayan raporda, yalnız yaşayan 37 bin 227 kişinin evde ölü bulunduğunu, bunların yüzde 70’inden fazlasının da 65 yaş ve üzeri insanların olduğu ifade edildi. Bu sayının yaklaşık yüzde 10'u ölümlerinin üzerinden 1 aydan fazla zaman geçen kişilerdi. Evde tek başına hayatını kaybeden kişilerin yüzde 40'ının ise aynı gün tespit edildiği değerlendiriliyor.

BİR AY SONRA CESEDİ BULUNANLAR DA VAR

Yayınlanan raporda, 3 bin 939 kişi bir ayı aşan sürelerin ardından tespit edilebildi. Evde yalnız yaşarken ölenler arasında en büyük grubu, 7 bin 498 ölümle 85 yaş ve üzeri kişiler oluşturdu. Bu grubu 5 bin 920 kişi ile 75-79 yaş arası kişiler izledi. Bulunan cesetlerin 5 bin 635'ini ise 70-74 yaş arasındaki kişiler olarak kayıtlara geçti.

2059 YILINA KADAR 10,8 MİLYONU BULABİLİR

Japon kamu televizyonu NHK’ya göre, rapor sahipsiz ölümleri araştıran bir meclis komisyonu ile paylaşılacak. Bu yılın başlarında, Japonya Nüfus ve Sosyal Güvenlik Araştırma Enstitüsü, yalnız yaşayan 65 yaş ve üzeri kişilerin sayısının 2050 yılına kadar 10,8 milyona ulaşmasının beklendiğini aktardı. Tek kişilik hanelerin toplam sayısının ise aynı yıl 23,3 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor.

Japonya uzun zamandır yaşlanan ve azalan nüfusuyla mücadele etmeye çalışırken, Japon hükümeti Nisan ayında ülkenin uzun zamandır süregelen yalnızlık ve izolasyon sorununu ele alan bir yasa tasarısı sundu.

Bazı komşu ülkeler de benzer demografik zorluklarla karşı karşıya. Çin'in nüfusu 2022'de 1961'den beri ilk kez düşerken, Güney Kore de defalarca dünyanın en düşük doğurganlık oranına sahip ülkesi olarak kayıtlara geçti. (BBC)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır