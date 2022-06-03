Sessiz ve dayanıklı çamaşır makinesi arayanlar için Samsung Çamaşır Makinelerini inceledik

Kirli çamaşırları yıkamak vakit alan ve kişiyi yoran işlerden biri. Kirli çamaşırlarınız bir türlü bitmiyorsa daha yüksek kapasiteli ve maksimum devirli bir çamaşır makinesine geçmenizin vakti gelmiş olabilir. Geniş yıkama kapasitesi, modern tasarımıyla merak uyandıran Samsung WW90J5475FX A+++ Çamaşır Makinesi sizi çamaşırların peşinde koşmaktan kurtarıyor. Gelin; cihazın özelliklerine, avantaj ve dezavantajlarına, kullanıcı yorumlarına ve benzer ürünlere yer verdiğimiz listemizi birlikte inceleyelim.

Samsung WW90J5475FX A+++ Çamaşır Makinesi

Samsung WW90J5475FX A+++ Çamaşır Makinesi teknik özellikleri

Hem tasarruflu hem fonksiyonel bir bulaşık makinesi arıyorsanız dikkatleri üzerine çeken Samsung çamaşır makinesi özelliklerine hayran kalacaksınız. "Samsung çamaşır makinesi nasıl kullanılır?" diye soracak olursanız bu sorunun cevabını tüm detaylarıyla yanıtlamaya başlayalım! Kristal şeffaf kapaklı tasarımıyla göz dolduran çamaşır makinesi, A+++ enerji sınıfıyla çalışıyor. Böylece gereksiz su ve elektrik kullanımının önüne geçerek düşük enerjiyle tam performans sağlıyor. Ürünün düşük enerjiyle çalışması sizi korkutmasın. Cihaz, verimlilik konusunda kullanıcılarının beklentisini tamamen karşılıyor. Günlerce kirli sepetinde bekleyen çamaşırlarınızı tek seferde yıkayabiliyorsunuz. 9 kg kapasitesi olan ürünü gün içinde birçok kez çalıştırmak zorunda kalmıyorsunuz. Çalıştığını dahi fark ettirmeyecek cihaz, yıkama esnasında 50 dB; sıkma işleminde ise 74 dB ses seviyesine sahip. Aynı zamanda ürünün dijital invertör motoru, yüksek sesli çalışmasını engelleyerek ultra sessiz performans sunuyor. Çamaşırlarınız ister pamuklu ister hassas olsun. 1400 devir ile çalışan makine, derinlemesine temizlenmesini istediğiniz çamaşırlarınız için birbirinden farklı programlar bulunduruyor. "15 dakika hızlı yıkama" programı, acil durumlarda çamaşırlarınızın imdadına yetişiyor. Kendini temizleyen çekmece özelliğiyle makine, kullanılan deterjanın fazla olduğu durumlarda hazneyi otomatik olarak temizliyor. 1400 rpm sıkma hızına sahip cihaz, durulama ve sıkma özellikleriyle çamaşırlarınızı deforme etmeden yıkayarak kalan deterjanı arındırıyor. Cihazda çocuklu evlerdeki olası kazalara karşı ihtiyaç duyulan elektronik çocuk kilidi bulunuyor. Smart Check uygulaması, çamaşır makinenizdeki hataları tespit edip kullanıcılarına otomatik sorun giderme çözümleri sunarak zaman tasarrufu sağlıyor. Eğer tercihiniz bu üründen yana olacaksa Samsung çamaşır makinesi kullananların kapak kilidinin açılmasıyla ilgili karışıklık yaşadığını belirtelim. "Samsung çamaşır makinesi kapak kilidi nasıl açılır?" diye düşünebilirsiniz. Bunun için üründeki güç düğmesine basıp makinenizi sıkma programına ayarlayarak cihazı başlatmanız gerekiyor. Makineniz içindeki suyu tamamen boşalttıktan sonra kapağı açmanız için uyarı veriyor. "Samsung çamaşır makinesi nasıl çalışır?" diye soranlara bu işlemin birkaç saniyede gerçekleşeceğini söyleyelim. Öncelikle cihazın güç düğmesine basarak makineyi aktif hâle getirmeli ve kirlilerinize uygun programı seçmelisiniz. LED ekranda belirtilen modları kendinize göre ayarladıktan sonra başlat butonuna basarak makinenizi çalıştırmalısınız. Samsung, dayanıklı malzemeden üretilen modeliyle uzun yıllar kullanım ömrü sunuyor ancak "Samsung çamaşır makinesi nasıl temizlenir?" şeklinde araştırma yaptığınız zaman makinenizin ömrünü daha fazla nasıl uzatabileceğinize dair bilgi alabilirsiniz.

Samsung WW90J5475FX A+++ Çamaşır Makinesi'nin avantajları ve dezavantajları

Cihazın avantaj ve dezavantajlarından kısaca bahsedecek olursak:

9 kg yıkama kapasiteli ve 1400 devirli çamaşır makinesi, özellikle geniş ailelerin yıkamakla bitmeyen çamaşırları için oldukça ideal.

Ultra sessiz özellikte çalışan makine, gürültüye karşı duyarlı olan kişileri sevindiriyor.

Pratik kullanımlı bir makine arayışındaysanız "Samsung çamaşır makinesi nasıl çalıştırılır?" diye merak edebilirsiniz. Ürün, teknolojiyle arası iyi olmayan kişiler için kolay kullanımıyla tercih edilen modeller arasında yer alıyor.

Yıkama programlarının çeşitli olması her türden çamaşırınızı rahatlıkla yıkamanızı sağlıyor.

Ürünün dezavantajları arasında cihazın bazı durumlarda kapak kilidi açılmasıyla ilgili ufak sorunlar yaşatması bulunuyor.

Samsung WW90J5475FX A+++ Çamaşır Makinesi'ni kullananların yorumları

Samsung çamaşır makinesi kullanıcı yorumlarına genel olarak bakıldığında cihazın LED ekranından tüm bilgilerinin kontrol edilebilmesi, ister 15 dakikalık ister saatlik yıkama programlarının bulunması, basit arayüzüyle pratik olması gibi birçok olumlu özelliğin öne çıktığını görüyoruz. Ürünün elmas kazana sahip olması, hassas yıkamalar için programların büyük kolaylık sağlaması, sunduğu performansın kullanıcıların beklentisini karşılaması gibi görüşler de olumlu özellikler arasında bulunuyor. Cihazın büyük olması, Samsung çamaşır makinesi kullananların yorumlarında ürünün eksi özelliklerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Samsung WW90J5475FX A+++ Çamaşır Makinesi'ne alternatif ürünler

1. Electrolux EW6F449ST PerfectCare Çamaşır Makinesi

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9 kg çamaşır kapasiteli ve 1400 devire kadar ayarlanabilen özellikleriyle cihaz, Samsung WW90J5475FX A+++ modeline oldukça benziyor. D enerji sınıfıyla çalışan çamaşır makinesi, su ve enerji tasarrufunu görmezden gelmiyor. Makine, kendini temizleyen çekmecesi sayesinde Samsung modeliyle neredeyse aynı işlevlerde makine arayanların tercih listesine giriyor. Yüksek ısıyla yıkama ve sıcak durulama yapan ürün, anti alerjen fonksiyonuyla çamaşırlarınızdaki tüm alerjenleri ortadan kaldırıyor. Gentle Care paslanmaz çelikten üretilen tamburu sayesinde çamaşırlara zarar vermeden maksimum performans sunuyor. Ayrıca makine, etkili durulama ve kullanılan yumuşatıcıyı çamaşırlara homojen dağıtmasıyla çamaşırlarınızı yumuşacık yapıyor.

2. Altus 7103 D Çamaşır Makinesi

Altus 7103 D Çamaşır Makinesi'nin 7 kg çamaşır yıkama kapasitesi ve ayarlanabilir 1000 devri bulunuyor. Uygun fiyatlı ve yüksek verimde bir çamaşır makinesi almak istiyorsanız Altus'un bu modeli en talep gören makinelerinden biri. Minimal ve fonksiyonel tasarımıyla yaşlılar için tercih edilebilecek modellerin başında gelen cihaz, geliştirilmiş kasasıyla banyoda su temasından oluşabilecek çürümeyi engelliyor. Elektronik kapak kilit sistemi bulunduran ürün, yıkama sırasında olası kapak açılma riskini ortadan kaldırıyor. Makine, yılda 173 kWh enerji tüketmesiyle tasarruf konusunda da rakiplerinden geri kalmıyor.

3. Samsung WD90T654DBE1AH Kurutmalı Çamaşır Makinesi

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Son teknolojiyle donatılan Samsung markalı modelin en dikkat çeken özelliklerinden biri: tasarımı. Rakiplerine göre farklı dizayn edilmiş kapağı ve sadeleştirilmiş LED ekranıyla oldukça şık bir görünüme sahip. Güçlü köpük özelliği bulunan makine, yıkama sırasında deterjanı köpüğe dönüştürerek çamaşırların derinlemesine temizlenmesine yardımcı oluyor. Ürün, hem çamaşırları koruyan hem de fazla su ve enerji kullanmayan ekonomik bir model. Akıllı yıkama teknolojisi, çamaşırlarınızı nasıl yıkadığınızı size hatırlatarak uygun programlar konusunda öneriler sunuyor. Kurutma makinesi için ekstra masrafa girmek istemiyorsanız ürünün bulundurduğu kurutma özelliği sizi oldukça memnun edebilir.

4. Bosch WGA142X1TR Çamaşır Makinesi

Tasarımıyla neredeyse Samsung WW90J5475FX A+++ Çamaşır Makinesi'ne birebir benzeyen model, 9 kg yıkama kapasitesiyle çamaşırlarınızı tek seferde yıkamanıza imkân tanıyor. 1200 devre kadar ayarlanabilir özellikteki cihaz, otomatik leke opsiyonu sayesinde lekeleri algılayarak uygun programları kullanıcılarına sunuyor. Hassas ciltlere karşı geliştirilen Allergy Plus, cildiyle başı dertte olanların yardımına koşuyor. Vaktinizin az olduğu durumlar için Speed Perfect fonksiyonunu kullanarak biriken çamaşırlarınızı 1 saatten az sürede tertemiz yapabiliyorsunuz. Eklemeyi unuttuğunuz çamaşırlar, yıkama sırasında aklınıza geldiği zaman endişelenmeyin! Makinenizi anında durdurup kalan çamaşırlarınızı ekleyerek yıkamaya devam edebiliyorsunuz.

5. Hoover HDQ 4119AMBS/1-S A Kurutmalı Çamaşır Makinesi

Farklı tasarımlarıyla adından sıkça söz ettiren Hoover markası, bu modeliyle de dikkatleri üzerine topluyor. Cihazın 11 kg yıkama ve 9 kg kurutma kapasitesi bulunuyor. Maksimum 1400 devre sahip model, 80 dB ses seviyesiyle Samsung çamaşır makinesine göre daha sesli çalışıyor. Wi-Fi ve Bluetooth bağlantısıyla teknolojiyi evinize getiren model, kullanıcılarını Eco-Power Inverter motor teknolojisi sayesinde dayanıklı bir çamaşır makinesiyle baş başa bırakıyor. Bu sayede makinenin yıkama performansını artarak verimli yıkama gerçekleşiyor. A sınıfı enerjisiyle ürün, kullanıcılarını sevindiriyor. Ayrıca hOn uygulamasında yer alan sanal dolap özelliği, kıyafetlerinizdeki etiketleri okuyarak en doğru yıkamayı seçmenizi sağlıyor.