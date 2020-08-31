Seul’de ABD zırhlı aracına çarpan araçtaki 4 Koreli öldü

Güney Kore’nin Pocheon şehrinde bir aracın ABD zırhlı aracına çarpması sonucu 4 Güney Korelinin öldüğü, 1 ABD askerinin yaralandığı açıklandı.

Güney Kore’nin Gyeonggi ilinde bulunan Pocheon şehrinde meydana gelen kazada bir aracın ABD zırhlı aracına çarpması sonucu meydana geldiği, 4 Güney Korelinin öldüğü, 1 ABD askerinin yaralandığı belirtildi. Hepsi 50’li yaşlarda olan Korelilerin kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybettikleri aktarıldı. Hafif yaralı ABD askerinin ise hastanede tedavisi sürüyor. Çarpmanın etkisiyle SUV’un motoru tanınmayacak şekilde hasar alırken, zırhlı aracın ise sağ tarafındaki tırtıl paletleri hasar gördü. Kazaya ilişkin açıklama yapan polis, zırhlı araçlardaki ABD askerlerinin bir tatbikat sonrası Gangwon’da bulunan Cheorwon’daki üsse doğru yola çıktıklarını ve kazanın meydana geldiği yolun sıklıkla ABD zırhlı araçları tarafından kullanıldığını aktardı.

