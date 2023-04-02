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Severek tükettiğiniz yiyeceklere dikkat! Tansiyon için büyük risk oluşturabilir

02.04.2023 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Severek tükettiğimiz yiyecekler çeşitli hastalıklara sebep olabiliyor. Bu yiyecekler faydalı olsalar bile bazı hastalıkların tetiklenmesine neden olabiliyorlar. Uzmanlar tansiyonu yükselten tiramine sahip olan sıklıkla tüketilen yiyecekleri sıralayarak belirli bir ilaç kullanan kişilerin dikkat etmesi gerektiğini açıkladı.

Severek tükettiğiniz yiyeceklere dikkat! Tansiyon için büyük risk oluşturabilir

Tansiyon hastalığında tedavinin yanı sıra doğru beslenme de büyük önem taşıyor. Yediğimiz birçok yiyeceğin içinde tansiyonu yükselten tiramin bulunuyor. Tiramin, bazı gıdalarda doğal olarak bulunan tirozin amino asidinin doğal bir yan ürünüdür. Kandaki yüksek amino asit seviyeleri, migren baş ağrıları için bir risk faktörüdür. Bu amino asidin yüksek seviyelerinin kan basıncında ani yükselmelere neden olabileceğine dair kanıtlar da vardır. Bu madde bazı insanlar için tehlikelidir.

BU İLACI ALANLAR DİKKAT

Monoamin oksidanları bloke ettiği için bazı ilaçlar belirli gıdalarla birleştirildiğinde kan basıncında tehlikeli bir artışa neden olabilir. Örneğin, MAOI alan herkesin belirli meyve ve sebze alımını sınırlaması tavsiye edilir. MAOI (monomania oksidaz inhibitörleri), piyasadaki diğer antidepresanlara benzer etkinliğe sahip bir antidepresan ilaç sınıfıdır.

BAZI YİYECEKLERDEN UZAK DURMAK GEREKİYOR

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Mayo Clinic, "MAOI'ler, etkili olmalarına rağmen, genellikle daha güvenli ve daha az yan etkiye neden olan daha yeni antidepresanlar ile değiştirilmiştir" diye açıklıyor.
"Yine de, MAOI bazı insanlar için iyi bir seçenek. Bazı durumlarda, diğer tedaviler başarısız olduğunda bir MAOI depresyonu hafifletir." İlacı alan herkes, belirli yiyeceklerden uzak durduğu sürece komplikasyonları kolayca önleyebilir.

FAZLA TURUNÇGİL TÜKETİMİ RİSKLİ OLABİLİR

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En problemli bileşenler amino asit tiramin içerenlerdir. Bunun nedeni, tiramin açısından zengin gıdaların MAOI'lerle etkileşime girmesi ve hipertansif bir krize neden olmasıdır. WebMD, "Portakal, greyfurt, limon, misket limonu ve mandalina gibi turunçgiller tiramin içerir" diye açıklıyor.Bu meyveler az miktarda tiramin içerdiğinden, düşük seviyelerde tüketimi hala güvenli olabilir.

TROPİKAL MEYVELERE DİKKAT

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"Tropikal meyveler olgunlaştıklarında daha yüksek tiramin seviyelerine sahiptir. Tiramine karşı özellikle hassassanız olgun muz, ananas ve avokadodan kaçınılmalıdır”

TURŞULAR YÜKSEK TİRAMİN İÇERİYOR

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Lahana turşusu, kimchi, pancar turşusu, salatalık turşusu ve biber turşusu yüksek tiramin seviyelerine sahiptir. Ayrıca tofu, miso ve soya sosu gibi fermente soya ürünleri tiramin içerir."

KAN BASINCINI DÜZENLİYOR

Tek başına alındığında, tiraminin kan basıncını düzenlemeye yardımcı olabileceği unutulmamalıdır.Ayrıca, gıdalardaki tiramin miktarları, farklı işleme, saklama ve hazırlama yöntemlerine göre değişir.


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