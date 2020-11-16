Sevgilisi Elif Yakın'ı sokak ortasında öldürdü, 'Bana küfretti' dedi

Olay, saat 03.00 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Veysel Karani Caddesi'nde meydana geldi. Eşinden boşanan, 2 çocuk annesi Elif Yakın, iddiaya göre, daha önce tartıştığı sevgilisi Seyfullah K.'nin çağırması üzerine taksiyle buluşma noktasına gitti. İkili arasında burada tekrar çıkan tartışmada Seyfullah K., ruhsatsız tabancasıyla genç kadına ateş etti. Göğsünden yaralanan Yakın, kanlar içinde yere yığıldı. Seyfullah K. de otomobiliyle hızla olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılan Yakın, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

KÜFREDİNCE ATEŞ ETMİŞ

Polis ekiplerince olay sonrası yakalanıp, gözaltına alınan Seyfullah K. hakkında, Elif Yakın tarafından ağustos ayında 'tehdit' suçundan 1 aylık uzaklaştırma kararı aldırıldığı ortaya çıktı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Seyfullah K.'nin, ilk ifadesinde, ''Elif ile 1,5 yıl önce tanıştık ardından aramızda gönül ilişkisi başladı. Ben onun faturalarını ödüyor, evin ihtiyaçlarını karşılıyordum. Daha önce tartıştığımız için dün buluşmak için çağırdım. O da taksiyle geldi. Buluştuğumuz yerde konuşurken bana küfretti. Benimle param için birlikte olduğunu, beni sevmediğini söyledim. Sonra tabancayı çıkarıp, ateş ettim. Ardından otomobilimle olay yerinden kaçtım'' dediği öğrenildi.

DHA

