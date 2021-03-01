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  4. Sevgilisinden ayrıldı kendiyle evlendi!

Sevgilisinden ayrıldı kendiyle evlendi!

01.03.2021 15:29 | Son Güncelleme:
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Sevgilisinden ayrıldı kendiyle evlendi!

ABD'de bir kadın sevgilisinden ayrıldıktan sonra kendiyle evlendi. Kadın bu kararı 'kendini sevme eylemi' olarak niteledi.

Atlanta eyaletşnde yaşayan yaşam ve iş koçu Meg Taylor Morrison'ın hep hayalinde Cadılar Bayramı'nda evlenmek vardı.

Zaman ilerlerken ani bir gelişme oldu ve Morrison'la sevgilisi ayrıldı.

Bunun üzerine Morrison da kendi kendine evlenmeye karar verdi.

Aylar öncesinden kendi düğününü planlayan kadın özel bir pasta tasarlattı ve gelinlik aldı. Hatta kendi kendine pırlanta bir yüzük dahi alan kadının düğününü korona önlemleri nedeniyle sadece 10 en yakın arkadaşı katıldı.

Merasimin ardından gelini öpme kısmında ise kadın aynada kendini öptü ve sonra gözyaşlarına boğuldu.


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