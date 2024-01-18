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  4. Sevgilisini Uzi ile 4 yerinden vurdu, savunması 'pes' dedirtti!

Sevgilisini Uzi ile 4 yerinden vurdu, savunması 'pes' dedirtti!

18.01.2024 13:59 | Son Güncelleme:
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Bayrampaşa'da Eliz K. (25) sevgilisi Nazlı Elmas'ı (24) suikast silahı olarak bilinen Uzi ile 4 yerinden vurdu. Eliz K.'nin polise verdiği ifadede, genç kadını şakalaşırken vurduğunu söylediği öğrenildi. İşte detaylar...

Sevgilisini Uzi ile 4 yerinden vurdu, savunması 'pes' dedirtti!

Kan donduran olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi'nde meydana geldi. Nazlı Elmas (24) erkek arkadaşı Eliz K'nin evine geldi. Eliz K.'nın elindeki suikast silahı olarak bilinen Uzi'den çıkan 4 kurşun Nazlı Elmas'a isabet etti.

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GENÇ KIZ AĞIR YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Elmas'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Elmas'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken polis ekiplerinin evde yaptıkları incelemede olayda kullanılan silahı ele geçirdi. Ekipler yaptıkları çalışmanın devamında Eliz K.'yi kısa sürede yakaladı.

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'ŞAKALAŞIYORDUK'

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanan şüpheli Eliz K., verdiği ifadede, sevgilisi Nazlı Elmas'ı şakalaştıkları sırada yanlışlıkla vurduğunu iddia etti. Eliz K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Mahalle sakini Suriye Anar, "Evde oturduğum esnada silah sesi ve farklı sesler geldi. Bir süre sonra bir silah sesi daha geldi" dedi.

DHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bayrampaşa uzi
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