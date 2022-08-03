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Sevgilisinin evine gidip ailesiyle tartıştı, ortalık savaş alanına döndü! Genç kızın hareketi herkesi korkuttu

03.08.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde geçtiğimiz pazartesi ortalık adeta savaş alanına döndü. İran uyruklu bir kızın ailesi, sevgilisiyle kızlarının talebine karşı çıktı. Bunun üzerine kızın sevgilisi ailenin Esenyurt'taki evine giderek aileyle tartıştı ve "Kız arkadaşımı burada zorla tutuyorsunuz" diyerek isyan etti. Sevgilisiyle kızın ailesi arasında çıkan tartışma şiddetini artırarak bıçakların çekildiği bir kavgaya dönüştü. Bu sırada kızın bileklerini kesme girişimi ise tüyler ürpertti.

Sevgilisinin evine gidip ailesiyle tartıştı, ortalık savaş alanına döndü! Genç kızın hareketi herkesi korkuttu

Esenyurt'ta sokak ortasında yaşanan dehşet anları cep telefonu kamerasına da yansıdı! Kan donduran görüntüler boks maçlarını aratmadı.

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"ZORLA TUTUYORSUNUZ"

Olay, geçtiğiniz Pazartesi günü Esenyurt Mehterçeşme mahallesinde gerçekleşti. İddiaya göre ailesiyle yaşayan İran uyruklu bir kız, erkek arkadaşıyla ayrı eve çıkmak istedi. Ailesinin izin vermemesi sebebiyle sevgilisi, kızın evine gelerek "Kız arkadaşımı burada zorla tutuyorsunuz" dedi.

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GENÇ KIZ HERKESİ KORKUTTU

Bu sözler üzerine aile ve erkek arkadaş arasında çıkan tartışma sokağa taşarken ortalık savaş alanına döndü. Kaldırım taşı ve bıçakların da kullanıldığı kavgada sinir krizi geçiren genç kız ise bileklerini kesmeye çalıştı.

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OLAY SANİYE SANİYE KAMERADA

Yaşanan kavga çevredeki vatandaşların müdahalesi ile son bulurken o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt kaldırım taşı
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