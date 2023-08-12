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  4. Sevgilisiyle bir olup eşini öldürdü: Sorgusunda itiraf etti! "Yakalanmasaydım..."

Sevgilisiyle bir olup eşini öldürdü: Sorgusunda itiraf etti! "Yakalanmasaydım..."

12.08.2023 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobilde öldürülen gurbetçi 42 yaşındaki Murat Yalçın'ın ölümüne neden olan eşi ve eşinin sevgilisi tutuklandı.

Sevgilisiyle bir olup eşini öldürdü: Sorgusunda itiraf etti! "Yakalanmasaydım..."

Şanlıurfa'da yaşanan yasak aşk cinayetindeki detaylar herkesi şoke etti.

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SEVGİLİSİYLE BİR OLUP EŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Viranşehir ilçesine bağlı Tanyeli Mahallesi yakınlarında 9 Ağustos günü, yolda pusu kuran Mehmet Mencik tarafından yabancı plakalı otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Murat Yalçın hayatını kaybetti, eşi Aysel Yalçın ise hafif yaralandı.

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TANINMAMAK İÇİN...

Cinayete ilişkin başlatılan soruşturmada Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, bölgede yaptığı kamera kaydı incelemesinde cinayet şüphelisinin Mehmet Mencik olduğunu belirledi. Mencik, adresine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Olayın ardından tanınmamak için saç ve sakalını kestiği belirlenen Mencik sorgulamasında suçunu itiraf etti, Aysel Yalçın ile aralarında gönül ilişkisi olduğunu söyledi.

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"YAKALANMASAYDIM..."

Aysel Yalçın ile internet ortamında tanıştıklarını ve birkaç yıldır görüştüklerini belirten Mencik, "Ara sıra bana para gönderiyordu. Cinayetin ardından yakalanmasaydım Almanya'ya gidecek ve Aysel ile yaşayacaktık" dedi.

Mencik'in ifadesinin ardından gözaltına alınan Aysel Yalçın ise eşi Murat Yalçın ile aile zoruyla evlendirildiğini öne sürdü. Evlilikleri süresince birkaç kez intihar teşebbüsünde bulunduğunu da dile getiren Yalçın, Mencik ile cinayeti planladıklarını itiraf ederek, "Çok pişmanım" dedi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler 3 çocuk annesi Aysel Yalçın ile Mehmet Mencik, ‘tasarlayarak adam öldürmek’ suçundan tutuklandı. (DHA)


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cinayet Şanlıurfa

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