Sevinçle karşıladılar! O belediyede işçi maaşlarına ikinci zam: En düşük maaş 9892 TL oldu

Asgari ücrete yapılan ara zammında ardından Bergama Belediyesi’nden de dikkat çeken bir zam kararı geldi. Yürürlükte Toplu İş Sözleşmesi olmasına rağmen ikinci kez ek protokol yapılan belediyede görevli işçiler için yapılan maaş artışı ile yüksek fiyatlardan işçinin korunması yönünde adım atıldı. Pandemiyle beraber tüm dünyada ortaya çıkan yüksek fiyatlar ve enflasyona karşı işçilerini ezdirmemek üzere harekete geçen belediyelerden birisi olan Bergama Belediyesinde 2022 yılı içerisinde ek protokol ile ikinci kez zam yapılması, işçiler arasında sevinçle karşılandı. Düzenlenen ek protokol imza törenine Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Hak-İş Konfederasyonu İzmir il Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Gültekin Şimşek, Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Uyar, Cüneyt Umutlu, sendika işyeri temsilcileri ile temsilen her bir birimden çalışanlar katıldı.

KADROLU İŞÇİLERİN EN DÜŞÜK MAAŞI 9 BİN 892 TL

Hizmet-İş Sendikası ile yapılan toplu iş sözleşmesi ek protokolü ile belediye şirketlerinden Bakırçay işçilerine yüzde 36, Beta işçilerine yüzde 33 ve kadrolu işçilere yüzde 23 zam yapıldı. Yeni zam oranları ile birlikte kadrolu işçilerin en düşük maaşı 9 bin 892 TL, Beta şirketi işçilerinin en düşük maaş 8 bin 807 TL, Bakırçay şirketi işçilerinin en düşük maaşı ise 6 bin 895 TL oldu.

"LAYIKIYLA ÇALIŞAN İŞÇİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Ek protokol imza töreninde konuşan Başkan Hakan Koştu, koronavirüs pandemisi nedeniyle tüm dünyada her alanda yüksek fiyatlar görüldüğüne ve Türkiye’nin de bu durumdan etkilendiğine dikkat çekerek, “Koronavirüs ve arkasından ortaya çıkan dalgalanmalar, Rusya-Ukrayna savaşı ile fiyatlar değişti. Alım gücü değişti. Ama hayat devam ediyor. Enflasyon sıkıntısı sadece ülkemiz ile alakalı değil, yurt dışında da biz bu durumu yakından gördük. Tüm Avrupa devletlerinde en iyi ekonomisi olandan itibaren hepsinde yüksek enflasyonlar görülüyor. Bu durum küresel bir kriz. Hep birlikte bu durumu atlatacağız. Bu durumdan en hızlı çıkan ülke biz olacağız. Türkiye’miz bütün krizlerden güçlenerek çıkmıştır. İnşallah bu ekonomik dalgalanma ve buhrandan da güçlenerek çıkacaktır. En son tahıl krizinin çözümünde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve ülkemizin rolü de büyük oldu. Aynı şekilde ekonomik krizden de tüm dünyada en hızlı sıyrılan inşallah Türkiye’miz olacaktır. Umut ediyoruz ki; buhranlar, savaşlar bitsin. Maalesef aç gözlülüğün dünyayı getirdiği hal bu. Buna rağmen Türkiye Cumhuriyeti, eski Türkiye Cumhuriyeti değil. Biz bu dertleri atlatacağız. Bu süreçte de belediyemizde işçi arkadaşlarımızı rahatlatabilmek, kazançlarını artırabilmek için elimizden geleni yapmaya bugüne kadar olduğu gibi devam edeceğiz. Ekonomik sıkıntılardan belediye olarak bizde etkileniyoruz. Gelirlerimiz, İller Bankası paylarımız olumsuz yönde etkileniyor. Bu etkilenmeler olmasaydı işçilerimizi çok çok daha iyi şartlara getirmek mümkün olabilirdi” dedi.

SENDİKA BAŞKANINDAN TEŞEKKÜR

İmza töreninde konuşan Hizmet-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Gültekin Şimşek, yürürlükteki Toplu İş Sözleşmesine rağmen ikinci kez ek protokol yapılması talebine olumlu cevap veren ve ek protokol yapan Başkan Koştu’ya, sendika ve işçiler adına teşekkür ederek, “Özellikle Bakırçay şirketinde çalışan ve yıllardır mağdur edilen işçilerin sorunlarını olumlu tavır sergileyip çözen Bergama Belediye Başkanımız Hakan Koştu, 1 yıl içinde kadrolu Beta ve Bakırçay şirketi için ikinci defa ek protokol yaparak, işçilerimizin yanında durduğunu bir kez daha göstermiştir” diye konuştu.

Konuşmaların ardından işçilerin alkışları arasında maaş zammı ek protokolü için imzalar atıldı. (İHA)

