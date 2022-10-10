İzleyenleri büyülediler! Gerçek 'Iron Man'lerden inanılmaz görüntüler

Amerika merkezli çizgi roman şirketi Marvel Comics tarafından yayımlanan çizgi romanlarda görülen, ayrıca Marvel filmlerinde de gördüğümüz kurgusal karakter olan Iron Man, (Demir Adam) gerçek yok. Ancak jetpack'li donanımlarla tıpkı Iron Man'i andıran askerler var. Ve onlar, yayınlanan son bir videoda izleyenleri kendilerine hayran bırakmayı başardı.

NEW YORK LİMANI ÜZERİNDE UÇTULAR

1 Ekim'de YouTube'da yayınlanan video, İngiliz Kraliyet donanmasından jetpack'li 'Iron Man'lerin New York Limanı üzerinde uçup HMS Queen Elizabeth uçak gemisine inişini göstererek seyircileri büyüledi. İnanılmaz görüntülerde, askerler, iniş yapmadan önce, 136 km/s üzerinde hızlara ulaşabilen ve 10 dakikadan fazla havada kalabilen elbiseleriyle uçtular.

IRON MAN'E BENZETİLİYORLAR

Gravity Industries'e göre, jetpack'ler insanlara büyüleyici bir görüntü sunmak için 1000 HP'den fazla Jet motor gücü kullanıyor ve genellikle gerçek hayattaki Iron Man'e benzetiliyorlar.

HMS Queen Elizabeth, eylül ayının sonunda New York'a gelmişti.

