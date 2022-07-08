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  4. Polisleri adeta "Iron Man" yapacaklar! Ortaya çıkan plan dünyayı hayrete düşürdü

Polisleri adeta "Iron Man" yapacaklar! Ortaya çıkan plan dünyayı hayrete düşürdü

08.07.2022 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iron Man zırhını gerçeğe dönüştürmek isteyen bu kez Güney Kore polisi oldu. Güney Kore polisi, önümüzdeki 30 yıl boyunca memurları Iron Man (Demir Adam) zırhı ile donatmak ve silahlı robot köpekler kullanmak için çalışmalara başladı. Ülkenin Ulusal Polis Teşkilatı'nın "Polis Gelecek Vizyonu 2050" planı herkesi şaşkına çevirdi.

Polisleri adeta "Iron Man" yapacaklar! Ortaya çıkan plan dünyayı hayrete düşürdü

Güney Kore'nin ulusal polis gücünün "Polis Gelecek Vizyonu 2050" planı yankı uyandırdı. Ülke polisi, 'Iron Man' polis zırhını ve silahlı robot köpekleri kullanarak ciddi distopik suçları bastırmaya hazırlanıyor. Hatta metaverse'de devriye bile gezecekler. Planın detayları ise insanları hem korkuttu hem de şaşırttı.

"DEMİR ADAM POLİSİ"

Daily Star'ın haberine göre, ülkenin polis gücü, nüfusu kontrol altında tutmak için robotları, yapay zekayı ve hatta metaverse teknolojilerini kullanmak için bir plan hazırladı. "Polis Gelecek Vizyonu 2050" adı verilen bu plan kapsamında kolluk kuvvetlerinin gelecekteki suçları engellemek adına uyum sağlamasına ve 'insan gücüne' dayalı polislikten uzaklaşmasına yardımcı olacak 14 proje önerildi.

En dikkat çeken proje ise 2027 yılına kadar geliştirilecek teknolojiyle, memurlara insanüstü güç kazandıracak, sağlam, giyilebilir bir robotik zırhın verileceği "Demir Adam Polisi" (Iron Man Police) projesi oldu. Demir Adam zırhının polise, tehditler ve uygun eylem planları hakkında tavsiyede bulunmak için bir yapay zeka asistanı da içerdiği belirtildi.

Güney Kore polisi

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SİLAHLI ROBOT KÖPEKLER, METAVERSE POLİSİ...

Planlar arasında otonom silahlı robot köpekler de bulunurken, aktarılanlara göre kolluk kuvvetleri, metaverse’de suçla mücadele etmek için yapay zeka metapolice kullanarak devriye gezmek de istiyor.

Güney Kore polis gücünün 2027'den itibaren envanterine sürücüsüz polis arabaları ve uçan araçlar eklemek istediği de bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
polis Güney Kore
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