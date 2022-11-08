Seylan çayı faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Seylan çayı nasıl yapılır ve demlenir?

Seylan çayı, Sri Lanka ülkesinde yetiştirilen özel bir çay türdür. Seylan çayı yapısı bakımından diğer çaylardan farklıdır. Daha iri yapraklı bir çay türü olması ve siyah, beyaz, yeşil gibi türlere sahip olması çayı özel kılar. Dünya genelinde tüketilen bir çay türü olan seylan çayı, tüketildiğinde vücudun savunma sistemine yardım ederek bağışıklığın güçlenmesini sağlar. Sağlık açısından birçok faydası bulunması ve tat olarak diğer çay türlerine göre daha kolay bir içime sahiptir. Şekerle tüketimi oldukça az olan seylan çayı neye iyi gelir?

Seylan çayı ne işe yarar?

Seylan çayı faydaları oldukça fazladır ve en bilinen faydası bağışıklık sistemini güçlendirmesidir. Seylan çayı faydaları şu şekildedir:

İçinde bulundurduğu polifenoller ve antioksidanlar sayesinde kansere karşı koruyucu görev üstlenir.

Cilt, prostat ve mide kanseri gibi hastalıkların önlenmesinde etkin rol oynar.

İçerisinde bulundurduğu tein isimli maddeyle metabolizmanın hızlandırılmasını sağlar.

Kilo vermeyi kolaylaştırırken aynı zamanda yağ yakımına da yardımcı olur.

Düzenli aralıklar ile tüketildiğinde alzheimer gibi hastalıkların etkinliğini azaltır.

Kilo verme konusunda en önemli etkilerinden birisi ise kan şekerini dengelemesidir.

Yüksek kan şekerine sahip olup kilo verememe ve yorgunluk gibi şikâyetleri olanlar için düzenleyici bir görev üstlenir.

İçinde barındırdığı yüksek antioksidanlar sayesinde cildin sağlıklı ve genç kalmasını sağlar.

Kalp sağlığına da önemli etkileri vardır. Kanın pıhtılaşmasını önlediği gibi inme gibi risklerin önlenmesini sağlar.

Vücut direncine olan katkısı oldukça fazladır.

İçerisinde bulunan mineraller ve vitaminler sayesinde enfeksiyon, virüs, bakterilere karşı direnç sağlar.

Kış hastalıklarına karşı güçlü bir önlemdir.

Seylan çayı nasıl yapılır?

Seylan çayı tarifi oldukça basittir. Çayın yapımı için öncelikle ocağın altı açılır ve suyun kaynaması beklenir. Seylan çayı tarifi, evlerde sıklıkla yapılan siyah çayla aynı tarife sahiptir. Alt demlikte sıcak su kaynatılır, üst demliğe içecek kişi sayısına göre 1 tatlı kaşığı seylan çayı atılır. Su kaynamaya başladıktan sonra seylan çayının üzerine dökülür ve bir süre demleme aşamasına geçilir. Ortalama 15-20 dakika demlenme işlemi gerçekleştirildikten sonra çay süzülerek içime hazır hâle gelir.

Seylan çayı nasıl demlenir?

Yapımı kolay olan bitki çaylarının en önemli noktalarından birisi demleme işlemidir. Bu işlem sırasında aroması ve sağlığa faydalı bileşenler suya daha rahat karışır. Demleme işlemi seylan çayı üzerine kaynamakta olan suyun dökülür ve bu süreden sonra yaklaşık 15-20 dakika kadar beklenir. Demleme süresini kişinin damak zevkine göre ayarlaması mümkündür. Daha aromatik lezzet almak için demleme süresi uzatılabilir. Yeterli görüldüğü takdirde içime hazır hâle gelir. Fazla yapılan seylan çayı saklamak istenirse 30 derecenin altında kuru bir yerde muhafaza edilebilir ve daha sonrasında içilebilir.

Seylan çayı zayıflatır mı?

Seylan çayının da zayıflamaya olumlu etkileri bulundurur. İçerisinde bulundurduğu tein isimli madde sayesinde metabolizmanın hızlanmasını sağlar. Metabolizmayı hızlandırmasıyla birlikte yağ yakım sürecini de hızlandırmış olur. Böylece zayıflamaya olumlu olarak etki eder. Bir diğer zayıflamaya yönelik önemli özelliği ise kan şekerini dengeleyici bir yapıya sahip olmasıdır. Yüksek kan şekerine sahip olan kişilerin kilo verme ve halsizlik hâllerinin giderilmesinde büyük rol oynayan seylan çayı, düzenli diyet listesi ile tüketildiği takdirde zayıflamaya olumlu anlamda katkı sağlamaktadır.

Seylan çayı adet söktürür mü?

Seylan çayının faydaları oldukça fazladır lakin adet söktürücü bir özelliği yoktur. Metabolizmaya olan olumlu etkileri sayesinde sindirim sistemi düzene girerken aynı zamanda şişkinliklerin giderilmesinde önemli rol oynar.