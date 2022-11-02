Yayla çayı faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Yayla çayı nasıl yapılır ve demlenir?

Özellikle kış aylarının vazgeçilmez içeceklerinden biri olan yayla çayı grip, migren, ağız yaraları, kanser hastalıkları gibi birçok rahatsızlığa iyi gelebilir. Evlerde 10 dakikada demlenebilen bu lezzetli içecek, zayıflama amacıyla da kullanılabilir. Çinko, potasyum, kalsiyum, A ve E vitamini içerdiği belirtilen yayla çayı sahip olduğu antioksidanlar ile de vücudu birçok hastalığa karşı koruyabilir. Sayısız rahatsızlığın tedavisinde kullanıldığı bilinen bu çay, alternatif tıpta da adından sıkça söz ettirmektedir. Günümüzde özellikle ağrı kesici ve iltihap giderici özellikleri nedeni ile tercih edilen yayla çayı neye iyi gelir?

Yayla çayı ne işe yarar?

Bir diğer ismi dağ çayı olarak belirtilen yayla çayı, birçok hastalığın önlenmesinde ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde rol oynayabilen içeceklerden birisidir. Özellikle mideye iyi gelmesi ile ün kazanan yayla çayı halk arasında "bozlan" ve "boz kekik" gibi adlandırmalara da sahiptir. Saç, cilt, akciğer, kalp ve damar sağlığının dostu olarak nitelendirilebilen yayla çayının düzenli bir şekilde tüketildiği takdirde sayısız faydası görülebilir. Yayla çayı faydaları:

Mide sağlığını önemli ölçüde desteklediği bilinir.

Gaz sancılarını ve mide yanmasını önleyebilir.

Sakinleştirici etki gösterir.

İçerdiği değerli mineraller ile birlikte tansiyonu dengeleyebilir.

Bağışıklık sisteminin desteklenmesinde rol oynar.

Düzenli kullanıldığı takdirde hastalıklara karşı koruyuculuk etkisi görülebilir.

İçerdiği antioksidanlar ve mineraller sayesinde yayla çayı, vücut enerjisini artırabilir.

Kalsiyum, çinko ve potasyumun zengin bir kaynağı olarak nitelendirilen yayla çayının düzenli bir şekilde kullanılması kemik ve göz sağlığının desteklenmesini sağlar.

Yayla çayı, bronşit ve farenjit gibi rahatsızlıkların semptomlarını hafifletebilir.

Şifalı yayla çayı kuru öksürük, balgam, ateş, mide bulantısı ve baş dönmesine iyi gelebilir.

İdrar söktürücü özelliği bulunan yayla çayı vücuttan toksik maddelerin atılmasını sağlayabilir.

Rahim, mide, bağırsak ve kolon kanseri gibi hastalıkların oluşma riskini azaltabilen yayla çayı kötü huylu hücrelerle savaşabilir.

Bel ağrısı ile migrene iyi gelebilen yayla çayı, saç dökülmesi ile cilt kırışıklıklarını azaltabilir.

Ağız ve diş iltihaplanmaları ile yaralarının tedavisinde işe yarayabilen yayla çayı, ağız ve vücut kokusunun giderilmesini mümkün kılar.

Yayla çayı nasıl yapılır?

Neredeyse 10 dakika içerisinde uygulanabilen yayla çayı tarifi oldukça kolay bir şekilde bulunabilen malzemeleri içerir. Şifalı yönleri ile vücuda pek çok fayda sağladığı söylenen yayla çayı kaynamış su ve aktarlardan satın alınabilen yayla çayı karışımı ile hazırlanabilir. Bu bağlamda "Yayla çayı nasıl demlenir?" sorusuna yanıt olan aşamalar aşağıdaki gibidir:

İlk olarak yarım litre suya eklenen 2-3 çay kaşığı yayla çayı karışımı, 5-10 dakika boyunca demleyin.

Demlenen yayla çayı, süzülerek bir kaba veya direkt olarak fincanlara dökün.

Yayla çayına faydalarını artırmak ve bu içeceği daha lezzetli bir hâle getirmek amacıyla birkaç dilim limon ve çubuk tarçın ekleyebilirsiniz.

Yayla çayı zayıflatır mı?

Dağ çayı olarak da isimlendirilen yayla çayı, diüretik etki gösterebildiği bilinen bir içecektir. Böylece yayla çayı, vücuttan ödem atılmasında ve metabolizmanın hızlandırılmasında rol oynayabilir. Zayıflama sürecine dolaylı yoldan katkıda bulunabilen bu şifalı içecek, kilo verilirken kemik sağlığının korunmasını da mümkün kılabilir.

Yayla çayı adet söktürür mü?

Direkt olarak adet söktürücü bir etkisi olduğu kanıtlanmayan yayla çayı, dolaylı yoldan regl döneminin düzene girmesine katkıda bulunabilen bir içecektir. Çünkü yayla çayı, içerdiği değerli vitamin ve mineraller ile kan akışını hızlandırabilir. Ayrıca regl döneminde oluşabilen sancı ve ağrıların azaltılmasında da rol oynayabilen yayla çayı, bir uzmana danışılarak adet düzensizliği için tüketilebilir.