Yayla çayı faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Yayla çayı nasıl yapılır ve demlenir?

Özellikle kış aylarının vazgeçilmez içeceklerinden biri olan yayla çayı grip, migren, ağız yaraları, kanser hastalıkları gibi birçok rahatsızlığa iyi gelebilir. Evlerde 10 dakikada demlenebilen bu lezzetli içecek, zayıflama amacıyla da kullanılabilir. Çinko, potasyum, kalsiyum, A ve E vitamini içerdiği belirtilen yayla çayı sahip olduğu antioksidanlar ile de vücudu birçok hastalığa karşı koruyabilir. Sayısız rahatsızlığın tedavisinde kullanıldığı bilinen bu çay, alternatif tıpta da adından sıkça söz ettirmektedir. Günümüzde özellikle ağrı kesici ve iltihap giderici özellikleri nedeni ile tercih edilen yayla çayı neye iyi gelir?
Bir diğer ismi dağ çayı olarak belirtilen yayla çayı, birçok hastalığın önlenmesinde ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde rol oynayabilen içeceklerden birisidir. Özellikle mideye iyi gelmesi ile ün kazanan yayla çayı halk arasında "bozlan" ve "boz kekik" gibi adlandırmalara da sahiptir. Saç, cilt, akciğer, kalp ve damar sağlığının dostu olarak nitelendirilebilen yayla çayının düzenli bir şekilde tüketildiği takdirde sayısız faydası görülebilir. Yayla çayı faydaları:
Neredeyse 10 dakika içerisinde uygulanabilen yayla çayı tarifi oldukça kolay bir şekilde bulunabilen malzemeleri içerir. Şifalı yönleri ile vücuda pek çok fayda sağladığı söylenen yayla çayı kaynamış su ve aktarlardan satın alınabilen yayla çayı karışımı ile hazırlanabilir. Bu bağlamda "Yayla çayı nasıl demlenir?" sorusuna yanıt olan aşamalar aşağıdaki gibidir:
Dağ çayı olarak da isimlendirilen yayla çayı, diüretik etki gösterebildiği bilinen bir içecektir. Böylece yayla çayı, vücuttan ödem atılmasında ve metabolizmanın hızlandırılmasında rol oynayabilir. Zayıflama sürecine dolaylı yoldan katkıda bulunabilen bu şifalı içecek, kilo verilirken kemik sağlığının korunmasını da mümkün kılabilir.
Direkt olarak adet söktürücü bir etkisi olduğu kanıtlanmayan yayla çayı, dolaylı yoldan regl döneminin düzene girmesine katkıda bulunabilen bir içecektir. Çünkü yayla çayı, içerdiği değerli vitamin ve mineraller ile kan akışını hızlandırabilir. Ayrıca regl döneminde oluşabilen sancı ve ağrıların azaltılmasında da rol oynayabilen yayla çayı, bir uzmana danışılarak adet düzensizliği için tüketilebilir.