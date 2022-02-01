Sezen Ünlü 17 yaşındaydı, hamileydi ve vahşice öldürüldü! Mahkemede şok sözler: Karnındaki çocuğu bana vereceksin

Kahreden olay, 26 Mart 2021'de saat 23.00 sıralarında, İzmir'in Konak ilçesi Güney Mahallesi 1158 Sokak'ta meydana geldi. Sokakta yürüyen 5 aylık hamile Sezen Ünlü, dini nikahla birlikte yaşadığı Anıl Yolum tarafından bıçaklandı. Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığılan Ünlü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ünlü'nün karnındaki bebeği de saldırıda öldü. Gözaltına alınan Anıl Yolum, polisteki ilk ifadesinde, "2 aydır sorunlarımız vardı. Konuşmak için gittim. Eşime ait sosyal medya hesabında, başka kişilerden gelen mesajları gördüm ve sinirlendim. Bundan dolayı aramızda tartışma çıktı. Sonra eşimi bıçakladım ve olay yerinden kaçtım" dedi. Yolum, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

İKİ KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Anıl Yolum için ‘Gebe olduğu bilinen kadını öldürme’ ve ‘Çocuğu kasten öldürmek’ suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi cezası istendi. İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın bugünkü duruşmasında tutuklu sanık Anıl Yolum ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

''SEZEN, KARDEŞİMİ ALDATTI''

Duruşmada tanık olarak dinlenen Anıl Yolum’un abisi B.Y., kardeşi ve Sezen Ünlü arasında kardeşinin işsiz olması ve Sezen’in babasının uyuşturucu kullanması nedeniyle sürekli tartışma yaşandığını belirterek Sezen’in kardeşini aldattığını duyduğunu iddia etti.

''O KARNINDAKİ ÇOCUĞU BANA VERECEKSİN''

Sanık tarafından Sezen’in sevgilisi olduğu iddia edilen ve duruşmada tanık olarak dinlenen E.K., Sezen Ünlü ile sadece sosyal medya üzerinden görüştüklerini ve iddia edildiği gibi sevgili olmadıklarını söyledi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Sezen Ünlü’nün kuzeni T.İ. ise Sezen’in Anıl Yolum ile kavgalı olduğu süreçte 3 ay boyunca kendi evinde kaldığını anlatarak, “Sezen, Anıl tarafından sürekli rahatsız ediliyordu. Sezen, Anıl hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. BU karardan sonra Anıl, sahte sosyal medya hesapları açarak Sezen’i tehdit edip, ‘O karnındaki çocuğu bana vereceksin’ diye mesaj attı. Olay günü, Sezen’in bir kız arkadaşının buluşmak istemesi üzerine evden çıktı. Daha sonra arkadaşı ile buluşmak için girdiği sokakta öldürüldü” dedi.

''BU DÜNYADA KAVUŞAMADINIZ, ÖBÜR DÜNYADA KAVUŞURSUNUZ''

Sanık avukatının sorusu üzerine T.İ., Sezen Ünlü’nün ölümünün ardından iddia edildiği gibi E.K.’ye mesaj atmadığını söyledi. Sanık avukatının aynı soruyu sorduğu E.K. ise “T.İ., Sezen Ünlü’nün ölümünün ardından bana ‘Bu dünyada kavuşamadınız, öbür dünyada kavuşursunuz’ tarzında bir mesaj attı” diye konuştu.

Sanık avukatı, Sezen Ünlü’nün sanık Anıl Yolum’a tehdit ve hakaretler içeren ses kayıtlarını mahkeme heyetine sundu. Mahkeme heyeti, karara etki edecek olan tanıkların zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

(İHA)

