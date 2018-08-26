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Sezonun yaklaşması balık fiyatlarını düşürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 13:49 | Son Güncelleme

Sezonun yaklaşması balık fiyatlarını düşürdü

Batı Karadeniz'in önemli liman kentlerinden Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, balık sezonunun yaklaşmasıyla fiyatlar düştü.

Bölgenin en önemli balıkçı limanına sahip kentte, balıkçılar 1 Eylül'de "vira bismillah" diyecek. Teknelerinde son hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, sezonun açılmasını bekliyor.

Kıyı balıkçılığı yapılan küçük teknelerde ise palamut bolluğu yaşanıyor. Sezonun yaklaşması ve palamut bolluğu sebebiyle balık fiyatlarında düşüş yaşanıyor.

Tezgahlarda palamudun tanesi 5, levrek ve çupranın tanesi 15, mezgit ve barbunun kilogramı 25 lira, Karadeniz somonunun kilogramı ise 20 liradan satılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Düzce Akçakoca balık fiyatları

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