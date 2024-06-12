HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Kamu
  4. SGK evrak takip nedir? SGK DYS evrak takip

SGK evrak takip nedir? SGK DYS evrak takip

Ferhan Petek Ferhan Petek
09.06.2024 21:34
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günümüzde birçok işlemin internet üzerinden yapılması, internetin çeşitli uygulamalar ile cep telefonlarına girmesi ve günlük hayatın neredeyse tamamını kaplaması son yıllarda resmî işlemleri de etkilemiştir. Birçok resmî işlem, dosya ve evrak takibi, dilekçe yazımı, başvuru gibi durumlar internet üzerinden yapılabilir ve takip edilebilir hâle gelmiştir.

SGK evrak takip nedir? SGK DYS evrak takip

Açılımı doküman yönetim sistemi olan ve kısaca DYS olarak anılan sistem bir evrak takip sistemidir. Bu sistem sayesinde çeşitli evraklar ve resmî belgeler dijital ortam üzerinden takip edilebilir. Ayrıca online yazışmaların yapılmasına da olanak sağlayan bir sistem olan DYS SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) dahilinde de kullanılır.

E-Devlet sistemi üzerinden kimlik numarası ve kişiye özel olarak verilen şifre sayesinde giriş yapılarak da DYS işlemleri gerçekleştirilebilir. Bu sistem sayesinde birçok resmî belgenin evrakın takibinin yapılması mümkün olur. Tüm gelen ve giden evrak, emeklilik işlemleri, okul işlemleri gibi durumlarda gerekli olan belgeler bu sistem üzerinden takip edilir.

SGK evrak takip nedir?

SGK DYS evrak takip işlemi vatandaşa ait olan bir evrakın DYS e-Devlet sisteminde kaydedilerek ilgili ve yetkili olan servislere ya da kişilere havale edilip edilmemesinin takibinin yapılabildiği bir sistem üzerinden yapılır. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu Uygulama Portalı’nın resmî internet sitesi olan uyg.sgk.gov.tr DYS evrak takip işlemi için kullanılan bir yoldur.

SGK’nın resmi internet sitesi üzerinden ya da uyg.sgk.gov.tr evrak takip adresi üzerinden takip işlemi yapılabilir. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun resmî internet sitesi üzerinden işlem yapılacaksa kimlik numarası girişi yapılmalı ve sorgulama işlemi gerçekleştirilmelidir.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından gönderilmiş ve gelmiş olan tüm evrak işlemlerinde kullanılan evrak yönetim sistemi DYS evrak takibi olarak isimlendirilmiştir. Bazı internet yazışmaları da bu sistem aracılığı ile gerçekleştirilebilmektedir.

SGK DYS evrak takibi nasıl yapılır?

DYS evrak takibi yapılabilmesi için e-Devlet sistemi kullanılabilir. E-Devlet sistemine öncelikli olarak kişiye özel olarak PTT şubelerinden verilen şifre ve kimlik numarası ile giriş yapılması gerekmektedir. Eğer bir şifre yoksa en yakın PTT şubesine gidilerek bu şifre temin edilebilir. Ardından sırası ile şu aşamalar uygulanmalıdır:

  • Arama kısmına SGK DYS evrak takip yazılır.
  • Gelen listeden ilgili bölüm seçilir.
  • E-Devletin yönlendirdiği siteden ya da uygulamadan sorgular sekmesine girilir.
  • Sorgular menüsü altında yer alan gelen evrak butonu tıklanarak ilerlenir.
  • Açılan sayfada sorgulama yapılmak istenen tarih aralığı bilgisi girilir.
  • Sorgula butonuna tıklanarak istenen bilgiler görüntülenir.

SGK’ya bağlı olarak gerçekleştirilen emeklilik işlemleri de yine DYS evrak takibi sistemi ile görüntülenebilir. uyg.sgk.gov.tr adresine giriş yapılarak gerekli bilgilere ulaşılabilir. Sorgulama ve takip işlemleri için kimlik numarası bilgisi gereklidir. uyg.sgk.gov.tr adresine giriş yaptıktan sonra takip edilmek istenen evrak ile ilgili tüm bilgilere ulaşılır.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: İzmir! Hem denizin rengi değişti hem de kötü koku yayıldıYer: İzmir! Hem denizin rengi değişti hem de kötü koku yayıldı
AK Parti ve CHP arasında ittifak mesajı! Bahçeli gündeme getirdiAK Parti ve CHP arasında ittifak mesajı! Bahçeli gündeme getirdi
Tahir Elçi davasında polis memurları için karar!Tahir Elçi davasında polis memurları için karar!
Anahtar Kelimeler:
sgk emeklilik sosyal güvenlik kurumu
En Çok Okunan Haberler
Mehmet Şimşek detayı damga vurdu! Özgür Özel ilk kez açıkladı

Mehmet Şimşek detayı damga vurdu! Özgür Özel ilk kez açıkladı

Emekliye bayram ikramiyesi var ama...

Emekliye bayram ikramiyesi var ama...

'Ücretsiz tatil kazandınız' mesajıyla ağlarına düşürmüşler!

'Ücretsiz tatil kazandınız' mesajıyla ağlarına düşürmüşler!

Mama parasıyla estetik ameliyatlara servet! Cüneyt Özdemir kayıtsız kalamadı

Mama parasıyla estetik ameliyatlara servet! Cüneyt Özdemir kayıtsız kalamadı

Üç gazeteciyi hedef alan MHP'li Semih Yalçın'a yanıt gecikmedi

Üç gazeteciyi hedef alan MHP'li Semih Yalçın'a yanıt gecikmedi

Astsubay dehşetinde korkunç detaylar! 'Bıçakla boğazını kesti'

Astsubay dehşetinde korkunç detaylar! 'Bıçakla boğazını kesti'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler başladı

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler başladı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.