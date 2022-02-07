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SGK harekete geçti! Hileli boşanma ve anlaşmalı evlilik yapanlar yandı! Para cezası var

07.02.2022 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anlaşmalı evlilik yapanlar ya da hili boşananlar yandı... Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bu türk evlilik ve boşanmaları takibe aldı. Hileli şekilde boşanarak eşiyle birlikte yaşamaya devam ettiği belirlenen kişinin aylığı kesilecek, ödenen para ise faiziyle geri alınacak. Ayrıca kişilere para cezası da kesilebilecek.

SGK harekete geçti! Hileli boşanma ve anlaşmalı evlilik yapanlar yandı! Para cezası var

Anlaşmalı evlilikler ve hileli boşanmalar mercek altına alınıyor. SGK, gelen bazı ihbarlar üzerine harekete geçti. Buna göre, boşandıkları halde fiilen birlikte yaşamaya devam ettiği tespit edilen kişilere ağır cezalar geliyor.

SGK, vefat eden babadan yetim, ölüm aylığı almak için anlaşmalı boşandığı eşiyle yaşamaya devam edenlere yönelik binlerce ihbar geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında eşinden boşandığı halde, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı belirlenen eş ve çocukların bağlanmış olan gelir ve aylıklarının kesildiğini belirtti.

PARA CEZASI DA VAR

Ölüm aylığı almak için anlaşmalı boşanma yapıp, aynı evde yaşamayı sürdüren çiftlerin aylıkları kesildiği gibi, para cezasına da çarptırılabiliyor. Hileli boşanma, Meclis gündemine de taşındı. 5510 sayılı Kanunu'nun 56. Maddesi'ne göre "Eşinden boşandığı halde, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı belirlenen eş ve çocukların bağlanmış olan gelir ve aylıkları kesilir" hükmünü anımsatan Bakan Bilgin, "Bu hüküm gereğince boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı şüphesi ortaya çıkan kişilere yönelik denetimler, yapılan tüm işlemler yasal çerçevede yürütülüyor" dedi.

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YARGITAY KARARI

SGK denetmenleri gelen şikâyetler üzerine evleri ziyaret ederek anlaşmalı boşanmaları yerinde tespit ederek aylıkları kesiyor. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu da, SGK'nın denetmen raporuyla yetim ve dul aylığını kesebileceğine hükmetti. Kararda "fiilen birlikte yaşamanın" tespit edilmesinde ikamet adresinin önemli bir belirleyici olduğu vurgulandı.

YENİDEN EVLENİRSE DUL AYLIĞI KESİLİYOR

Vefat eden eşinden dolayı dul aylığı alırken resmi olarak evlenenlerin aylığı kesilir. Ancak, bu aylığı alırken imam nikâhlı ya da başkasıyla birlikte yaşayanın aylığı almasının önünde herhangi bir yasal engel bulunmuyor. Yeniden resmi olarak evlenmeyenler, vefat eden eşten aylık alırken işe girdiğinde ya da emekli olduğunda bu aylık kesilmiyor. Ancak hangi sigorta kolundan olursa olsun yeniden evlenme halinde dul aylığı kesiliyor.

YAŞ FARKI DUL AYLIĞINI ETKİLER

SSK, Bağ-Kur sigortalılarında dul aylığı bağlanmasında yaş farkının bir etkisi bulunmuyor. Emekli Sandığı'na göre karı ya da koca eşinden 30 yaş veya daha büyükse ölüm durumunda eşe yarı nispetinde aylık bağlanıyor. Ancak evlilik akdi en az 10 yıl önce yapılmış ve çocukları olmuşsa indirim olmuyor. Emekli olduktan sonra evlenenler hakkında da aynı hüküm uygulanıyor. Yaş farkı 30'dan büyük, evlilik 10 yıldan az sürdüyse ve çocuk yoksa yarım dul aylığı bağlanıyor.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Devleti zarara uğrattıkları için ayrıca bir hapis cezası da olsa iyi olur.
demet akalın

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