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SGK iş yeri tescili nasıl yapılır? SGK iş yeri tescil evrakları nelerdir? SGK iş yeri tescil başvuru

Ferhan Petek Ferhan Petek
11.06.2024 19:35
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Faaliyeti başlatılan bir iş yerinin resmî olarak tescil ettirilmesi işlemi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) iş yeri açılışı ya da tescili olarak da anılır. Bu faaliyet, ilk kez sigortalı olarak işçi çalıştırmakla yükümlülük üstlenecek her işveren için zorunlu bir işlemdir.

SGK iş yeri tescili nasıl yapılır? SGK iş yeri tescil evrakları nelerdir? SGK iş yeri tescil başvuru

Zirai, sinai ya da ticari faaliyetlerde bulunarak işçi çalıştırmak isteyen iş yerleri, vergi ödemesi başta olmak üzere çeşitli yasal yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) iş yeri tescili ya da açılışı işlemi de bu yükümlülükler arasında yer alır. Faaliyete başlamak isteyen her iş yeri SGK iş yeri tescili yaptırmak durumundadır. Bunun için çeşitli evraklar hazırlanmalı ve işlemler yapılmalıdır.

SGK iş yeri tescili nasıl yapılır?

SGK işlemleri büyük oranda e-Devlet sistemi üzerinden yapılmaktadır. Bu nedenle resmî işlemler oldukça kolay hale gelmiştir ve az zaman almaktadır. İş yeri açılışı ya da iş yeri tescili işlemi de kısa süre içinde yapılabilecek kolay bir işlemdir. İş yeri açılışı e-Devlet üzerinden yapılacaksa bu işlem için şu adımların takip edilmesi yeterli olacaktır:

  • E-Devlet sistemine internet sitesi üzerinden ya da mobil telefonlara indirilebilen uygulama aracılığı ile giriş yapılır. Giriş yaparken kimlik numarası ve kişiye özel olarak verilen e-Devlet şifresi kullanılmalıdır. Eğer bir şifre yoksa en yakın PTT şubesine gidilerek şifre alınabilir.
  • Giriş yapıldıktan sonra ana sayfada yer alan arama kısmına "Sosyal Güvenlik Kurumu" yazılır ve ilerlenir.
  • Gelen listede yer alan SGK uygulamaları arasındaki "İş Yeri Bildirgesi (4A Sigortalı Çalışanlar Yönünden)" hizmeti seçilir ve ilerlenir.
  • Açılan sayfada kurulacak, tescili yaptırılacak olan şirket ile ilgili bilgilerin sorulduğu kısımlar eksiksiz ve doğru olarak doldurulur ve onaylanır.
  • Son aşamada açılan ekrandaki tescil belgesinin çıktısı alınır.

Alınan çıktı ile birlikte şahsen SGK il müdürlüğüne gidilmesi gerekir. SGK iş yeri tescil başvuru işleminin ilk aşaması böylece tamamlanmış olur. Tescil işlemi için ayrıca SGK iş yeri tescil evraklarını ilgili ve yetkili kurum ve kuruluşlara ulaştırmak gerekir. Evraklar eksiksiz olarak hazırlanmalı ve teslim edilmelidir.

SGK iş yeri tescil evrakları nelerdir?

SGK işyeri tescil e-Devlet üzerinden başvurusu yapılarak alınan çıktı ile birlikte evrakların da SGK il müdürlüğüne teslimi ile tamamlanabilir. E-SGK iş yeri tescil işlemleri yapıldıktan sonra son aşamadaki ekran görüntüsünde yer alan belgenin çıktısı alınır ve aşağıdaki evraklar ile birlikte SGK il müdürlüğüne teslim edilir:

  • İş yeri bildirgesi
  • Vergi levhasının fotokopisi
  • İş yeri sahibinin kimliğinin fotokopisi
  • İş sağlığı ve güvenliği belgesi
  • İmza sirküleri
  • Ortaklık sözleşmesi (varsa)
  • Ticaret sicil gazetesi
  • İş yeri sahibinin vesikalık fotoğrafı
  • Vergi dairesinden yeni alınmış sicil belgesi
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