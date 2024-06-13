SGK işveren borç sorgulama: İşveren SGK borç sorgulama nasıl yapılır?

Kanuni olarak bir iş sözleşmesine dayalı olarak çalışan gerçek kişiler işçi olarak tanımlanmaktadır. İşçileri çalıştıran hem gerçek hem de tüzel kişiler ya da bir tüzel kişiliği bulunmayan kurumlar ve kuruluşlar da işveren olarak tanımlanmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu her iki tarafın da sosyal güvenlik hizmetlerinden ve haklarından sorumludur. İşveren konumunda kabul edilen kişiler için SGK sistemi üzerinden kurulan bir portal ile işlemler çok daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilir.

İşveren sigorta primi, çalışan kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri ve ileride olacak emeklilik durumunda bir sıkıntı yaşanmaması amacı ile yapılması zorunlu bir ödemedir. İşverenler, düzenli ve eksiksiz olarak devlete sigorta primi ödemek zorundadır.

İşveren SGK borç sorgulama nasıl yapılır?

İşveren konumunda kabul edilen kişilerin SGK kapsamında çalışanlara karşı çeşitli sorumlulukları bulunur. Bunlardan biri de her çalışanın sigortalı olması gerektiği için sigorta primlerinin ödenmesidir. Sigorta primleri ya da diğer adı ile sigorta prim borçları zamanında ödenmelidir. Aksi takdirde cezai yaptırım uygulanır. Çalışan kişiler de sigorta primlerinin düzenli olarak ödenip ödenmediğini sorgulayabilir.

Hem çalışanlar hem de işveren kişiler SGK uygulaması üzerinden SGK borç sorgulama işlemi yapabilmektedir. SGK işveren borç sorgulama işlemi için uyg.sgk.gov.tr adresi kullanılabilir.

İşveren SGK borcu nasıl öğrenilir?

Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu, işverenlerin çalıştırdığı kişiler için üstlendiği bir borçtur. Bir çalışanın sigorta primleri ödenmezse, sigortası geçici olarak durdurulabilir ve sağlık hizmetlerinden yararlanması engellenebilir. Bu durum hem çalışanı hem de işvereni zor duruma sokabilir. İşveren konumunda kabul edilen kişilerin bu borcu zamanında ödemesi önemlidir. Takibini ise Sosyal Güvenlik Kurumu’na ait uygulama üzerinden gerçekleştirebilirler.

İşveren SGK borç sorgulama işlemi için Sosyal Güvenlik Kurumu’na ait olan siteye ya da uygulamaya giriş yapılması gerekir. Eğer internet üzerinden bir masaüstü cihaz aracılığı ile giriş yapılacaksa, tarayıcıya www.sgk.gov.tr yazılarak giriş yapılmalıdır. Çalışan kişiler sigorta ödemelerinin düzenli olarak yapılıp yapılmadığını kontrol edebilmek için de SGK uygulaması kullanılabilir. Ayrıca e-Devlet sistemi üzerinden de sorgulama işlemi yapılabilmektedir. E-devlet sistemine kişiye özel olarak verilen e-Devlet şifresi ve kimlik numarası ile giriş yapıldıktan sonra şu adımlar takip edilir:

Ana sayfada yer alan arama kısmına 4A hizmet dökümü yazılır.

İlerlenir ve hizmet dökümünün görüntülendiği sayfaya gidilir.

Bu sayfa üzerinden hangi ay ve günler için sigorta primi ödemesi yapıldığı detaylı olarak görüntülenebilir.





