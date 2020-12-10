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SGK'yı zarara uğrattılar! Dudak uçuklatan vurgun

10.12.2020 11:22 | Son Güncelleme:
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SGK'yı zarara uğrattılar! Dudak uçuklatan vurgun

Ankara'da gerçekte hasta olmayan kişilerin kimlik bilgilerini kullanarak organ nakli olmuş gibi gösteren ve bu yöntemle ilaç kullanım raporu çıkarıp Sosyal Güvenlik Kurumu'nu (SGK) 1 milyon 800 bin TL zarara uğrattığı tespit edilen 10 şüpheliye ev hapsi cezası verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kamu hastanesinde çalışan bilgi işlem, güvenlik görevlileri ve eczacı kalfalarının iş birliği yaparak, gerçekte hasta olmayan kişilerin kimlik bilgilerini kullanıp organ nakli olmuş gibi gösterdikleri ve bu yöntemle para karşılığında ilaç kullanım raporları çıkardıklarını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 23 şüphelinin adreslerini tek tek tespit etti. Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucu şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, hastanenin bilgi işlem sorumlusu A.C., hastanenin güvenlik görevlisi S.Y., eczane kalfaları A.D., H.Y., A.B., F.Y. ve B.Y.'nin de aralarında bulunduğu 23 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, çok sayıda reçete ile özel reçeteye tabi 3 bin 500 adet ilaç ele geçirildi.

1 MİLYON 800 BİN TL'LİK VURGUN

Yapılan detaylı incelemede, şüphelilerin bu yöntem ile SGK'yı 1 milyon 800 bin TL zarara uğrattığı tespit edildi. Öte yandan şüphelilerin toplam 179 reçete ile ilaç aldıkları saptandı. Ayrıca pandemi sürecinden faydalanan şüphelilerin, aile hekimleri üzerinden reçete yazdırdıkları belirlendi.

Gözaltına alınan güvenlik görevlisi S.Y., ifadesinde suçunu itiraf ederek, "Daha önce hastaneye gelen eczane kalfası A.D. konuyu bana anlattı, paraya ihtiyacım vardı kabul ettim. Benim yaptığım rapor hazırlanması için A.D.'yi ve diğer eczane çalışanlarını bilgi işlem bölümüne götürmek veya doktorlarla görüştürmekti. Bunun karşılığında bana para veriyorlardı" dedi.

23 şüpheliden 17'si, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, 6'sı ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 17 şüpheliden 10'u, çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezasına çarptırılırken, 7 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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