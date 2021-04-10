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SHGM'den Rusya uçak seferiyle ilgili açıklama

10.04.2021 22:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'dan, Türkiye'ye uçuş seferlerinin durdurulduğu iddiaları ile ilgili bir açıklama yapan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) haberlerin asılsız olduğu ve seferlerin devam ettiğini bildirdi.

SHGM'den Rusya uçak seferiyle ilgili açıklama

Konuyla ilgili olarak SHGM'nin sosyal medya hesabında yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Son zamanlarda Rusya basın yayın organlarında ve Sosyal medya kanallarında Rusya ile ülkemiz arasında yapılan uçak seferlerinin durdurulduğu, ülkemize girişlerde Rusya vatandaşlarından özel PCR testi istenileceği ve bu minvalde haberlere ve yayınlara yer verildiği anlaşılmıştır.

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"AYNI ŞEKİLDE DEVAM ETMEKTEDİR"

Bu kapsamda konuyla ilgili Rusya makamları ile yapılan görüşmeler neticesinde uçuşların durdurulması yönünde herhangi bir resmi kararlarının olmadığı ve haberlerin asılsız olduğu bildirilmiştir. Bu bağlamda Rusya Devletinden ülkemize yapılan uçak seferleri ve girişlerde herhangi bir değişiklik olmayıp, daha önceki uygulamamız aynı şekilde devam etmektedir. Tüm ülkelere ait uçuşlar ile ilgili mevcut uygulamalar SHGM web sayfamıza sunulmuştur."

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Rusya Türkiye

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