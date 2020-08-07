Siber korsanlar bu kez Canon'u hedef aldı!

Siber saldırılar birçok kişiyi, birçok kurumu zor durumda bırakabiliyor. Şirketlerin gizli bilgilerine ulaşmak isteyen kötü niyetli kişiler, elde ettikleri bilgileri ya deep web üzerinden satışa çıkartıyor ya da firmalardan fidye talep ediyorlar. Bu hikayenin bir benzeri, iddialara göre fotoğraf makinesi üreticisi Canon'un başına geldi.

CANON SİBER SALDIRIYA UĞRADI

Canon'un başı siber saldırı ile dertte. BleepingComputer'ın iddiasına göre, Maze Ransomware olarak bilinen saldırı yoluyla Canon'un sunucularına saldırı düzenleyen hackerlar, şirketin kullanıcı verilerini çaldı. Canon sunucularında bulunan 10 TB'ı aşkın veri, ilki 30 Temmuz'da gerçekleştirilen saldırılarla birlikte saldırganların eline geçti. Saldırı sonrası Canon'un sunucuları erişim sorunu yaşadı, birçok Canon internet sayfası ve hizmeti de devre dışı kaldı. Hacler'lar ise Canon'un sitesine bir mesaj bırakarak, şirketin ne yapması gerektiğine dair yol gösterdi.

CANON'A VERİLER İÇİN FİDYE ŞARTI

Mesajda siber korsanlar, elde edilen gizli verileri güvenle şifrelediklerini söyledi. Ancak hacker'lara göre Canon'un şifreli verilere ulaşması için fidye ödemesi yapması gerekiyor. Canon'dan ise konu ile alakalı henüz resmi bir açıklama yok.

