HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Siber korsanlar koronavirüs aşı çalışmalarını hedef aldı!

Siber korsanlar koronavirüs aşı çalışmalarını hedef aldı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.09.2020 16:24 | Son Güncelleme

STM'nin yayınladığı "Kovid-19 Aşı Geliştirme Çalışmalarına Yönelik Siber Tehditler" başlıklı rapora göre, siber saldırganların hedefi koronavirüse yönelik aşı çalışmaları oldu.

Siber korsanlar koronavirüs aşı çalışmalarını hedef aldı!

STM açıklamasına göre, Türkiye'nin savunma sanayi ve milli teknoloji hamlesinde önemli bir rol üstlenerek yerli teknolojiler geliştiren STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, "Kovid-19 Aşı Geliştirme Çalışmalarına Yönelik Siber Tehditler" başlığıyla bir rapor yayınladı.

155'ten fazla kurum, özel şirket ve üniversitenin aşı geliştirme aşamasında olduğu ve aşıların yavaş yavaş insanlar üzerinde test edilmeye başlandığının belirtildiği rapor, bilgisayar korsanlarının koronavirüs aşısı araştırmasını çalmaya çalıştıkları iddiasına yer veriyor. Buna göre, ABD'de 2016 yılında Demokrat Parti sunucularına girme olayına da karışan siber saldırganların; üniversitelerden, şirketlerden ve diğer sağlık kuruluşlarından aşılar hakkında istihbarat çalmaya ve koronavirüs salgınının yarattığı kaostan yararlanmaya çalıştığı belirtiliyor.

Raporda, Amerikan istihbarat yetkililerine göre saldırganların, kendi aşılarını daha hızlı geliştirmek için araştırmaları çalmayı hedeflediği ve kötü amaçlı yazılım kullanarak aşı geliştirmekte olan devlet ve ona bağlı kuruluşları hedef aldığı iddiası yer alıyor. Saldırının, kurum çalışanlarının parolalarını ve diğer kimlik bilgilerini ele geçirmek için kandırmaya yönelik sahte e-postalar göndererek aşı araştırmasına ve tıbbi tedarik zinciriyle ilgili bilgilere erişim sağlamak için yapıldığı düşünülüyor.

Bunlara ek olarak saldırganların, elinde bulunan belli başlı statik IP'lere zafiyet taraması ve bulduğu açıklıkları sömürme çalışmaları yaptığı da belirtiliyor. Saldırıların gönderilen sahte e-posta ve zafiyet sömürülerinden sonra saldırganlar tarafından ele geçirildikleri düşünülen parolalarla, ilgili kuruluşların ağlarına sızılarak WellMess ve WellMail zararlılarının çalıştırılması şeklinde gerçekleştirildiği değerlendiriliyor. Söz konusu zararlıların, içinde bulundurdukları zararlı kodlar ile uzaktan komut çalıştırma, veri alma ve gönderebilme ve elde ettiği bilgileri komuta kontrol sunucusuna gönderme yeteneğine sahip olduğu görülüyor.

AŞI İÇİN ÇALIŞAN ŞİRKETLERİN ÇOĞUNDA ZAFİYET SÖZ KONUSU

Rapor, BitSight tarafından yapılan ve aşı geliştiren şirketlerin bilgi teknolojileri altyapılarının ne kadar etkili olduğunu ölçen araştırmaya da yer veriyor. Rapora göre, BitSight araştırmacılarının Kovid-19 aşısı geliştiren 17 şirketin maruz kaldığı siber güvenlik ihlallerini ortaya çıkarttığı çalışmayla, 25 adet sistemde Malware/Bot, PuP (Potentially Unwanted Programs) spam gönderimi ve anormal istekler gerçekleştirildiği ortaya konuluyor. İncelemelerde, Telnet, Microsoft RDP, Printer, SMB, VNC portlarının ve veritabanlarının denetimsiz olarak internete açık olduğu ve dışarıdan yetkisiz erişimlere mazur kaldıklarının görüldüğü kaydediliyor. Öte yandan, 17 şirketin 14'ünde sömürülmeye açık zafiyetler tespit edildi. Son olarak bu şirketlere ait 30 adet web sunucusu zafiyeti de belirlendi.

Raporda, saldırganların hedefindeki bir diğer ülke İngiltere'de ise saldırıların birincil hedefinin, İngiltere'deki Oxford Üniversitesi ve aşı üzerinde ortaklaşa çalışan AstraZeneca şirketi olduğu iddiasına yer veriliyor.

STM raporunda, siber tehditlere yönelik şu önlemler sıralanıyor:

"Şirketler personelini, bilgi teknolojileri departmanında çalışanlar da dahil, bilgi güvenliği alanında eğitime tabi tutmalı ve özellikle oltalama konularında farkındalığı artıracak eğitimler ve programlar oluşturmalı. Güvenlik duvarında yapılandırılmış yanlış bir politika ile kritik sunucu ve servisler, istenmeden de olsa internetten erişilebilir ve saldırganların hedefi haline gelebilir. Sınır güvenliğinin etkin bir şekilde sağlanması için erişim yetkileri, güvenlik cihazlarının konfigürasyonlarının kurum politikalarına göre yapılandırıldığı belli aralıklar ile test edilmeli.

Güvenlik duvarında uygulanacak ağ segmentasyonu ile de kurumun ağ güvenliği artırılmalı. Belli dönemlerde yapılan sızma testlerinin yerine, sürekli sızma testleri yaptırılmalı ve ortaya çıkabilecek zafiyetler kapatılmalı. İş sürekliliğinin sağlanması için önemli sunucular ve güvenlik cihazları yüksek erişebilirlik ile çalışmalı, sunucuların sık sık yedeği alınmalı, kritik sistem ve sunucular için felaket kurtarma prosedürleri hazırlanmalı ve en önemlisi kurumun başka bir lokasyonda felaket kurtarma merkezi olmalı. Kurumun bütün istemci ve sunucularına anti-virüs programlarının yüklenmesi ve bu yazılımların güncel tutulması da bilinen zararlılara karşı önemli bir savunma sağlayacaktır."

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 6 milyonluk teklif! Görenin dudağı uçukladı 6 milyonluk teklif! Görenin dudağı uçukladı
Apple bu akşam neler tanıtacak?Apple bu akşam neler tanıtacak?
AÖF CD ne demek? AÖF CD ile geçilir mi? AÖF CD ne demek? AÖF CD ile geçilir mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Birçok ilde düğmeye basıldı! Çok sayıda gözaltı
Birçok ilde düğmeye basıldı! Çok sayıda gözaltı
Bu tuzağa düşmeyin! 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı
Bu tuzağa düşmeyin! 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı
Suna Kıraç hayatını kaybetti
Suna Kıraç hayatını kaybetti
Çukur'da Yamaç devri kapandı! Sosyal medyada gündem oldu
Çukur'da Yamaç devri kapandı! Sosyal medyada gündem oldu
Sosyal medyada yayılan video olay oldu: Irkçı kadın tutuklansın
Sosyal medyada yayılan video olay oldu: Irkçı kadın tutuklansın
Kritik uyarı: Cuma günü tüm Türkiye'de etkili olacak
Kritik uyarı: Cuma günü tüm Türkiye'de etkili olacak
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Huawei akıllı telefonlara yeni güncelleme!
Huawei akıllı telefonlara yeni güncelleme!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
İşte en güçlü telefonlar!
İşte en güçlü telefonlar!
eFootball PES 2021'in özellikleri ve fiyatı belli oldu! Üzücü gelişme...
eFootball PES 2021'in özellikleri ve fiyatı belli oldu! Üzücü gelişme...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fiyatıyla ön planda: Redmi 9i tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı
Fiyatıyla iddialı cep dostu telefon tanıtıldı!
Apple Store Türkiye, Apple etkinliği öncesi hazırlıklara başladı!
Apple mağazasını satışa kapattı!
Artık saatler kaldı: Apple, Time Flies etkinliğinde neler tanıtacak?
Apple bu akşam neler tanıtacak?
Bu flört uygulaması sadece sesli mesajla çalışıyor!
Bu flört uygulaması sadece sesli mesajla çalışıyor!
LG Wing ile bitmedi: LG'den sıra dışı tasarıma sahip bir telefon daha geliyor!
LG'den sıra dışı tasarıma sahip bir telefon daha geliyor!
Amazon Prime Türkiye'ye geldi! İşte Amazon Prime'ın Türkiye fiyatı
Amazon'un yeni servisi Türkiye'de! İşte abonelik ücreti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.