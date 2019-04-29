"Siber tehditlerle mücadele timi" çocukları bilgilendiriyor

NECAT HAZAR - Van'da polis ve psikologlardan oluşturulan "siber tehditlerle mücadele timi", çocukları sanal dünyanın tehlikelerine karşı korumaya çalışıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk ve Toplum Destekli Şube Müdürlüğü öncülüğünde oluşturulan özel ekip, Van'daki okullarda öğrenci ve öğretmenleri, sanal tehditler konusunda bilgilendiriyor.

Kent genelinde 116 okulda 22 bin öğrenci ile 800 öğretmene, çocukların kötü alışkanlıklardan ve suç oluşumlarından nasıl korunmaları gerektiği konusunda bilgi veren ekip, ayrıca internet kafe ve oyun salonlarında da denetimlerde bulunuyor.

- "Öğrencilerle birebir iletişim kuruluyor"

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Toplum Destekli Şube Müdürü Selçuk Sungur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların sanal tehditlerden kaynaklı mağduriyet yaşamaması için özel bir çalışma yürüttüklerini anlattı.

Hedef kitlelerinin öğrenciler, rehber öğretmenler ve aileler olduğunu dile getiren Sungur, "Öğrencilerle birebir iletişim kurup, suçun işlenmesine neden olan sosyal zemini ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz. Çocuklara, mağduriyet yaşamaması için ve yaşamışsa bu konuda yardımcı olup, onların normalleşme sürecine katkı sağlıyoruz. Ekibimiz ağırlıklı olarak çocukların kendilerine yönelik tehditlerden nasıl korunabileceğini ve mağdur olacak durumdaysa kendini nasıl koruması gerektiğini anlatmaya çalışıyor." dedi.