HABER

"Siber tehditlerle mücadele timi" çocukları bilgilendiriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 12:07 | Son Güncelleme

Van'da siber tehditlere karşı polis ile psikologlardan oluşturulan özel ekip, öğrenci ve öğretmenlere sanal dünyanın tehlikeleri konusunda bilgi veriyor - İnternet kafe ve oyun salonlarını da sürekli denetim altında tutan "siber tehditlerle mücadele timi", bu şekille çocukları kötü alışkanlıklar ve suç oluşumlarından korumaya çalışıyor - Ekip, bugüne dek 116 okulda 22 bin öğrenci ve 800 öğretmeni bilgilendirdi

NECAT HAZAR - Van'da polis ve psikologlardan oluşturulan "siber tehditlerle mücadele timi", çocukları sanal dünyanın tehlikelerine karşı korumaya çalışıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk ve Toplum Destekli Şube Müdürlüğü öncülüğünde oluşturulan özel ekip, Van'daki okullarda öğrenci ve öğretmenleri, sanal tehditler konusunda bilgilendiriyor.

Kent genelinde 116 okulda 22 bin öğrenci ile 800 öğretmene, çocukların kötü alışkanlıklardan ve suç oluşumlarından nasıl korunmaları gerektiği konusunda bilgi veren ekip, ayrıca internet kafe ve oyun salonlarında da denetimlerde bulunuyor.

- "Öğrencilerle birebir iletişim kuruluyor"

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Toplum Destekli Şube Müdürü Selçuk Sungur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların sanal tehditlerden kaynaklı mağduriyet yaşamaması için özel bir çalışma yürüttüklerini anlattı.

Hedef kitlelerinin öğrenciler, rehber öğretmenler ve aileler olduğunu dile getiren Sungur, "Öğrencilerle birebir iletişim kurup, suçun işlenmesine neden olan sosyal zemini ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz. Çocuklara, mağduriyet yaşamaması için ve yaşamışsa bu konuda yardımcı olup, onların normalleşme sürecine katkı sağlıyoruz. Ekibimiz ağırlıklı olarak çocukların kendilerine yönelik tehditlerden nasıl korunabileceğini ve mağdur olacak durumdaysa kendini nasıl koruması gerektiğini anlatmaya çalışıyor." dedi.

Sadece suç merkezli bilgilendirme yapmadıklarını ifade eden Sungur, şöyle konuştu:

"Burada internet ortamında suça karışmış ya da mağduriyet yaşayabilecek çocukların tespit edilmesi bizim için çok önemli. Siber suçlar yönünden tespit edecek mekanizmalarımız var ama biz polisler olarak şunu tespit ettik, aile ve özellikle okullarda rehber öğretmenler bizim için çok önemli kılavuzlar. Çocuklardaki ani değişim, farklı davranışlar ya da bazı emareler konusunda tespit ya da gözlemleri olabilir. Bunlarla bize ulaşılırsa dolaylı olarak bu çocukların yanlış bir ortamda suça meyilli olup olmamalarına ilişkin ya da mağduriyet yaşamaları ihtimalini değerlendirerek, analiz yapabiliyoruz."

- "İnternette yanlış yola girme ihtimali olan 13 çocuk tespit ettik"

Yapılan çalışmalar sonrasında çocuklardan ciddi anlamda geri dönüşler aldıklarını dile getiren Sungur, "Şimdiye kadar çalışmalarda internette yanlış yola girme ihtimali olan 13 çocuk tespit ettik. Bunlarla ilgili özel bir çalışma yürütüyoruz." dedi.

Sungur, okullarda öğrenci ve öğretmenleri bilgilendirmek için seminerler düzenlediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Çocuklar suça karışmadan, bunun önlenmesine dair ciddi anlamda geri dönüşler aldık. Bilgilendirme yapılan okulların dışında ailelere yönelik de çalışmamız bulunuyor. Ekibimizde sadece polis yok. Bizimle birlikte çalışan psikologlarımız da var. Çocuklarımızı, herhangi mağduriyet yaşamadan ya da mağduriyet yaratmalarına sebebiyet vermeden kucaklamak istiyoruz."

Cinsel organını paylaşmıştı! Kerimcan Durmaz'dan bir video açıklaması dahaCinsel organını paylaşmıştı! Kerimcan Durmaz'dan bir video açıklaması daha
Tarihi oyuk ürkütüyorTarihi oyuk ürkütüyor
(Özel) Çeyrek asır sonra eski komandolar Bursa’da bir araya geldi(Özel) Çeyrek asır sonra eski komandolar Bursa’da bir araya geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bilgilendirme internet oyun öğrenci polis Van van emniyet müdürlüğü

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Futbolcuları taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

Futbolcuları taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

Kahreden kazada büyük ihmal!

Kahreden kazada büyük ihmal!

Marmaris'te 4.8 büyüklüğünde deprem

Marmaris'te 4.8 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da yakalanan BAE casusu, cezaevinde intihar etti

İstanbul'da yakalanan BAE casusu, cezaevinde intihar etti

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Küçükçekmece'deki çocuk istismarı! Şüpheli gözaltına alındı

Küçükçekmece'deki çocuk istismarı! Şüpheli gözaltına alındı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

Hulusi Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması!

Hulusi Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öğrencisinin önce anne ve babası, şimdi ise nikah şahidi oldu

Öğrencisinin önce anne ve babası, şimdi ise nikah şahidi oldu

El freni çekilmeyen traktör su kuyusuna devrildi

El frenini çekmeyi unutunca... Ekipler seferber oldu

1 Mayıs resmî tatil mi? 1 Mayıs'ta hangi kurumlar tatil? Okullar tatil olacak mı?

1 Mayıs'ta hangi kurumlar tatil?

Doğaseverler işbaşında! Keşif yürüyüşünde saklı cennet buldular

Doğaseverler işbaşında! Öyle bir yer keşfettiler ki...

Günlük burç yorumları 29 Nisan Pazartesi - Yeni haftada hem retro hem Yeni Ay var!

Ay, Balık burcuna giriyor!

Melen Çayı'na ziyaretçi akını

Sıcaktan bunalan oraya koştu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.