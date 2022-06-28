Sıcak yaz aylarında kurtarıcınız olacak hem kullanışlı hem hesaplı vantilatör önerileri

Yaz denildiğinde akla ilk gelen ürünlerden biri olan vantilatör, bulunduğu ortamı serinleterek ferahlık verir. Piyasada bulunan vantilatör çeşitlerine baktığınızda birçok seçenek karşınıza çıkar. Bu seçenekler arasından hem kullanışlı hem bütçenize uygun vantilatör çeşitlerini seçmek istersiniz. Sıcak yaz aylarında kurtarıcınız olacak kullanışlı ve hesaplı vantilatör önerilerini listeledik. Gelin, bu ürünleri hep birlikte inceleyelim.

1. Goldmaster GM-7927 Ferah Ayaklı Vantilatör ile evinize serinlik getirin

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Şık tasarıma sahip Goldmaster GM-7927 Ferah Ayaklı Vantilatör, yaz aylarında ev ve ofislerin vazgeçilmez üyesi olmaya aday. Vantilatör, ayarlanabilen hız kademe düğmeleri ile fonksiyonel kullanım imkânı sunar. Ürünü, gövdesinde yer alan aparatı sayesinde istediğiniz yüksekliğe göre ayarlayabilirsiniz. Güçlü pervaneleri sayesinde bulunduğu ortama ferahlık katan cihaz, dönebilen kafa tasarımı ile odanın her yerini serinletir. Sağlam ayakları ile güvenli bir deneyimin öncüsü olan ürün, üstün kalitedeki malzeme yapısıyla uzun ömürlü kullanıcı deneyimi vadeder. Böylece yıllar boyu ihtiyaçlarınızı karşılayarak sizi sık sık vantilatör değiştirme masrafından kurtarır.

2. Altus Al 16 A Zaman Ayarlı Ayaklı Vantilatör ile muhteşem bir deneyime hazır olun

Altus Al 16 A Zaman Ayarlı Ayaklı Vantilatör, şık ve modern tasarımıyla hemen her dekorasyona uyum sağlar. 50 watt gücüne sahip olan ürün, üç ayrı hız seviyesi ile konforlu bir deneyimi beraberinde getirir. Vantilatör, iki saate kadar zamanlama fonksiyonu sunarak pratik kullanım ve konfor vadeder. Yüksekliğini maksimum 135 cm'ye kadar ayarlayabilir, cihazı istediğiniz konuma getirebilirsiniz. Vantilatörün kafasını tek bir düğme sayesinde ister dilediğiniz noktaya sabitleyebilir ister sağa sola dönmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca üfleme açısını da ayarlayabilirsiniz. Sağlam ve dayanıklı malzeme yapısıyla ürünü uzun yıllar sorunsuz şekilde kullanabilirsiniz.

3. Hem tarz hem kullanışlı: Xiaomi Mi Smart Ayaklı Vantilatör

Xiaomi Mi Smart Ayaklı Vantilatör, estetik tasarımıyla yaz boyunca ferah bir kullanım deneyimi sunar. Özel olarak tasarlanan yedi adet kanadı ile güçlü ve eşit hava akımı yaratır. Vantilatör, ayarlanabilir yüksekliği sayesinde dilediğiniz yükseklikte kullanım olanağı tanır. Bu sayede ürünü dilerseniz yerde dilerseniz masa üzerinde konumlandırabilir, odanızın her köşesinde ferah havanın tadını çıkarabilirsiniz. Üretiminin her aşamasında kullanılan kaliteli malzemeleri sayesinde uzun yıllar size eşlik eder. Sağlam ve dayanıklı yapısıyla darbelere karşı üstün koruma göstererek yazın keyfini doya doya çıkarmanızı sağlar.

4. Kumtel Ktf-280 Vantilatör, yaz aylarının yeni gözdesi olacak

Kumtel Ktf-280 Vantilatör, şık tasarımı ve konforlu kullanımıyla yaz aylarının yeni gözdesi olmaya aday! X tasarımlı ayakları ile tabana sağlam bir şekilde tutunarak güvenli kullanım deneyimi vadeder. Üç kademeli hız ayarı sayesinde üfleme şiddetini istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Vantilatörün üç kanatlı şeffaf pervaneleri, muhteşem bir performans sunar. Aşırı ısınmaya karşı koruma sistemi sayesinde güvenle kullanılır. Düşük sesli çalışma prensibi, bulunduğunuz ortamda sizi rahatsız etmeden rahatlığı hissetmenize yardımcı olur. Vantilatörün kafasını isterseniz 90 derece yatay şekilde döndürerek odanızın her yerini serinletebilirsiniz. Ayrıca ürünü 132 cm'ye kadar dilediğiniz yükseklikte kullanabilirsiniz.

5. Güçlü ve kalıcı serinlik için Black+Decker Kule Tipi Vantilatör ile tanışın

Black+Decker Kule Tipi Vantilatör, sıcak günlerde en büyük yardımcınız alacak! Ürün, estetik tasarımı ve üstün teknolojik özellikleri ile kusursuz bir performans sergiler. Güçlü hava akımı ve geniş hareket açısı sayesinde odanızın her yerine ferah havayı ulaştırır. Üç adet hız kademesine sahip vantilatör, kaymaz tabanı sayesinde yere sağlam bir şekilde tutunarak güvenle kullanılır. İki saate kadar zamanlama ayarı sunan kule tipi vantilatörün çalışma süresini ayarlayabilirsiniz. Süre sonunda ürün otomatik olarak kapanır. Taşıma sapı ve hafif yapısı sayesinde ürünü istediğiniz yere kolayca taşıyabilirsiniz.

6. Premier 3 in 1 Vantilatör, pratik kullanımıyla kalbinizi çalacak

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Premier 3 in 1 Vantilatör, ergonomik ve şık tasarımıyla size konforlu kullanım imkânı sunar. Üç kademeden oluşan hız ayarı, üfleme yoğunluğunu istediğiniz gibi ayarlamanıza yardımcı olur. Güçlü pervaneleri ve dilediğiniz zaman oval salınım yapabilen kafa mekanizması sayesinde bulunduğunuz ortamın her köşesini serinletir. Dayanıklı ayaklarıyla yere sağlam bir şekilde tutunarak güvenli kullanım olanağı tanır. Gövde kısmında bulunan yükseltme aparatı ile ürünün boyunu dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Uzaktan kumandasıyla konforlu bir deneyimin öncüsü olan vantilatör, yüksek kalitedeki malzeme yapısı sayesinde uzun yıllar sizinle olur.

7. Güven ve kalite bir arada: Raks Eco Plus Ayaklı Vantilatör

Raks Eco Plus Ayaklı Vantilatör'ün 55 watt gücündeki motoru, yaz aylarında ferah bir atmosfer oluşturur. Beş kanatlı güçlü pervaneleriyle farkını hissettiren ürün, üç adet hız ayarı sayesinde ihtiyacınız olan serinliği sunar. Devrilme emniyeti ve aşırı ısınmaya karşı korumalı motoru, güvenli bir deneyimi beraberinde getirir. Sessiz bir şekilde çalıştığı için gürültü kirliliğine neden olmaz. Uzun yıllar kullanabileceğiniz ayaklı vantilatörü, gövdesinde yer alan aparatıyla 140 cm'ye kadar istediğiniz yükseklikte ayarlayabilirsiniz. Ayrıca kafasında yer alan düğme sayesinde sabit ya da sağa sola salınımlı şekilde kullanabilirsiniz.

8. Honeywell Comfort Control Ayaklı Vantilatör ile maksimum serinliğin tadını çıkarın

Honeywell Comfort Control Ayaklı Vantilatör, 90 derece salınım ve 30 derece baş eğilme ayarı ile güçlü bir soğutma performansı sunar. Üç farklı hız kademesi sayesinde üfleme hızını istediğiniz gibi ayarlamanıza fırsat tanır. Güçlü pervaneleri ve hava çıkış ızgaraları ile evinizin her köşesini kusursuz bir şekilde serinletir. Tabana mükemmel şekilde oturan X şeklindeki ayak tasarımı, güvenli bir kullanım vadeder. Kaliteli ve kullanışlı ayaklı vantilatörün gövdesinde yer alan aparatı ile yüksekliğini 122 cm'ye kadar ayarlayabilirsiniz. Sağlam ve dayanıklı bir yapıya sahip olan ürünü çok seveceğinizden hiç şüphemiz yok!