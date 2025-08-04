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Sıcaklarda tatil planı olan hamilelere kritik uyarılar! Uzmanlar risklere karşı uyarıyor...

Hamileliği yaz aylarına denk gelen anne adayları için tatil planları zaman zaman endişe verici olabilir. Ancak Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Güler, doğru önlemler alındığında yaz tatilinin güvenli ve keyifli bir şekilde geçirilebileceğini belirtiyor. Güneşe uzun süre maruz kalmamak, yeterli sıvı alımı ve seyahat sırasında dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalarla anne adaylarının yaz mevsiminde rahat bir tatil yapabileceğini vurguladı.

Sıcaklarda tatil planı olan hamilelere kritik uyarılar! Uzmanlar risklere karşı uyarıyor...

Hamileliği yaz aylarına denk gelen anne adayları için tatil planları zaman zaman kaygı verici olabiliyor. Ancak Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Güler, alınacak basit önlemlerle yaz tatilinin hem sağlıklı hem de keyifli şekilde geçirilebileceğini söyledi.

Sıcaklarda tatil planı olan hamilelere kritik uyarılar! Uzmanlar risklere karşı uyarıyor... 1

"GÜNEŞ LEKELERİNE KARŞI ÖNLEM ALINMALI"

Hamilelik döneminde cildin lekelere daha yatkın hale geldiğini belirten Prof. Dr. Güler, "Güneşe çıkarken mutlaka en az 50 faktörlü koruyucu krem kullanılmalı. Geniş kenarlı şapka, pamuklu giysiler tercih edilmeli. Özellikle 11.00-16.00 saatleri arasında direkt güneş ışığından kaçınılmalı ya da gölgede zaman geçirilmelidir" dedi.

Sıcaklarda tatil planı olan hamilelere kritik uyarılar! Uzmanlar risklere karşı uyarıyor... 2

"HAVUZ VE DENİZ TEMİZLİĞİNE ÖZEN GÖSTERİN"

Gebelikte yüzmenin en sağlıklı fiziksel aktivitelerden biri olduğunu söyleyen Güler, "Temiz ve güvenilir yerlerde yüzmek gebelik için oldukça faydalı. Ancak hijyenik olmayan havuzlar ve denizler enfeksiyon riskini artırabilir. Ayrıca ıslak mayo ile uzun süre kalmak vajinal enfeksiyonlara zemin hazırlar. Bu konuda özenli olunmalı" diye konuştu.

Sıcaklarda tatil planı olan hamilelere kritik uyarılar! Uzmanlar risklere karşı uyarıyor... 3

"YOLCULUKLARDA 2 SAATTE BİR MOLA ŞART"

Yaz tatili planı yapan hamilelere yolculuk tavsiyelerinde de bulunan Prof. Dr. Ayşe Güler, "Uzun yolculuklarda 2 saatte bir kısa yürüyüş molaları verilmeli. Bu, bacaklardaki dolaşımı destekler. Emniyet kemeri karın altına gelecek şekilde takılmalı ve bol sıvı tüketilmelidir" uyarısında bulundu.

"BOL SU, HAFİF BESLENME"

Yaz sıcaklarında sıvı kaybına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten Güler, "Susamayı beklemeden su içilmeli. Gazlı ve kafeinli içeceklerden kaçınılmalı. Taze, hafif ve tuzsuz gıdalar tercih edilmeli. Bu, hem sindirimi kolaylaştırır hem de genel vücut dengesini korur" diye konuştu.

TATİL ÖNCESİ MUTLAKA DOKTOR KONTROLÜNE GİDİN

Prof. Dr. Ayşe Güler, riskli gebelik geçiren ya da erken doğum riski taşıyan anne adaylarının doktor kontrolü olmadan tatile çıkmamaları gerektiğini vurguladı.

Sıcaklarda tatil planı olan hamilelere kritik uyarılar! Uzmanlar risklere karşı uyarıyor... 4

(İHA)
Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
hamilelik tatil gebelik yaz ayları
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