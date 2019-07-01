Sıcakların kavurduğu Katar'da kuşlar için ahşap suluk kampanyası

SERDAR BİTMEZ - Katar'da kuşların aşırı sıcaklarda susuzluktan ölmemesi için açık alanlara ahşap suluk yerleştirme kampanyası başlatıldı.

Sıcaklığın 48 dereceye kadar çıktığı Katar'da kuşların su içebilmeleri için Katara Kültürel Köyü bir kampanya başlattı.

"Her yaş ciğerde (canlı hayvanda) ecir vardır" sloganıyla başlatılan ve açık alanlara ahşap sulukların yerleştirilmesi şeklinde çalışacak kampanyaya Katarlılar yoğun ilgi gösterdi.

Katara Kültürel Köyü Halkla İlişkiler ve İletişim Müdürü Salim el-Meri AA muhabirine yaptığı açıklamada, Katar'da sokak hayvanlarına ve kuşlara içecek su vermenin eski bir gelenek olduğunu, kampanyanın da buradan doğduğunu söyledi.

İslam dinine göre su vermenin sadaka-i cariye sayıldığını ifade eden Meri, yaz mevsiminin çok sıcak geçtiğini ve kuşların suya ihtiyacı olduğunu kaydetti.

- Ahşap suluklar yapıldı

Katara Kültürel Köyü bu amaçla binden fazla ahşap suluk hazırlayarak bunları ücretsiz olarak vatandaşlara dağıttı.

Ahşap suluklar, açık alanlara kolayca monte edilebilecek ve hortumlarla musluklardan su getirip kutunun içindeki cam kasede toplayacak şekilde tasarlandı. Bu hortumlar, kase dolduğunda suyun kesilmesini sağlayacak sensörlerle donatıldı. Suluklara ayrıca, kuşların girip çıkabileceği şekilde delikler açıldı.