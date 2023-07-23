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Sıcaktan bunalan inekler soluğu orada alıyor: "Günde 2 kez filan girip çıkıyorlar"

23.07.2023 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde son günlerde 40 dereceyi bulan sıcaklar vatandaşları bunaltırken, merada otlayan hayvanları da olumsuz etkiledi. Orjan sahillerinde inek otlatan bir vatandaş, "Hayvanlar da insanlar gibi bunalıyor" diyerek sıcaktan bunalan ineklerin günde iki kez denize girdiklerini söyledi.

Sıcaktan bunalan inekler soluğu orada alıyor: "Günde 2 kez filan girip çıkıyorlar"

Orjan sahillerinde inek otlatan Kadir Korkak (52), sıcaktan bunalan ineklerin günde iki kez denize girdiklerini, denizden çıktıktan sonra ise daha iyi otladıklarını anlattı.

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Kardeşinin ineklerinin çobanlığını yaptığını anlatan 1 çocuk babası Kadir Korkak şöyle konuştu:

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"SERİNLEYİNCE DAHA GÜZEL YAYILIYORLAR"

“Ben burada kardeşimin ineklerine bakıyorum, otlatıyorum. Buralarda inekler sıcaktan çok bunalıyorlar. Kendiliğinden denize giriyorlar, çıkıyorlar. İnekler denize girdiği için ben de memnun oluyorum. Onlar serinleyince daha güzel yayılıyorlar. Günde 2 kez filan girip çıkıyorlar. Hayvanlar da insanlar gibi bunalıyor. Sıcaktan denize girip serinliyorlar”

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(İHA)

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Balıkesir İnek deniz

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