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  4. Şiddetli yağış nedeniyle yollar çöktü, bir ev yan yattı!

Şiddetli yağış nedeniyle yollar çöktü, bir ev yan yattı!

20.07.2024 09:42
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Yurdun pek çok yeri, sarı kodla kavurucu sıcaklara dikkat edilmesi gerektiği belirtilirken, birçok bölgede sağanak yağış ve sele teslim oldu. Giresun’da şiddetli yağış nedeniyle bir ev yan yatarak kullanılmaz hale geldi. Ulaşım yollarının bir kısmı ise çöktü. Bölgeye AKUT ve AFAD intikal etti.

Şiddetli yağış nedeniyle yollar çöktü, bir ev yan yattı!

Akşam saat 21.20'de başlayan ve gece boyunca şiddetli yağışlara teslim olan Giresun'unun Tirebolu, Espiye ve Doğankent ilçeleri ağır hasar aldı. Yaşanan sel ve heyelanlar sonrasında Tirebolu ilçesi Köseler köyünde bir ev yan yatarak yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, 4 evde de tedbir amaçlı boşaltılma kararı alındı. Sel ve heyelanın neden olduğu bölgede, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 50'ye yakın mahsur kalma, sel, heyelan ve toprak kayması ihbarı geldi. Tirebolu ilçesi Köseler köyünde de 1 konutun çöktüğü ihbarı üzerine ekipler olay yerine geldi. Yan yatarak çökme tehlikesiyle karşı kaşıya kalan evde kimsenin olmadığı tespit edildi. Yaşanan doğal afette can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, maddi hasar oluştu.

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VATANDAŞLAR MAHSUR KALDI

Tirebolu-Doğankent yolu 6 Şehitler köprüsü civarında heyelandan dolayı Giresun-Gümüşhane karayolu ulaşıma kapatıldı. Gece boyu süren çalışmalar sonrasında yol tek şeritten ulaşıma açıldı. Bölgeye Samsun ve Ordu'dan gelen AFAD ekiplerinin yanı sıra AKUT ve gönüllüler dahil olmak üzere 50'nin üzerinde arama kurtarma ekibi sevk edildi. Mahsur kalan vatandaşlar bulundukları noktalardan tahliye edilerek kurtarıldı.

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Heyelan olan yolların onarımı devam ederken, yağışların bugün gün boyunca da etkili olacağı ifade edildi. Vatandaşların sel ve heyelan riski olan bölgelerden uzak durmaları ve yetkililerin uyarılarını takip etmeleri talep edildi.
Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, gece boyunca sel bölgesinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. (İHA)
Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Giresun sağanak yağış
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