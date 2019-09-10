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Sierra Leone'dan Türk vatandaşlarına kapıda vize uygulaması

DÜNYA HABERLERİ  | 10.09.2019 07:30 | Son Güncelleme

Batı Afrika ülkelerinden Sierra Leone, Türk vatandaşları için kapıda vize uygulaması başlattı.

Sierra Leone'dan Türk vatandaşlarına kapıda vize uygulaması

Sierra Leone İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülke için kapıda vize uygulaması başlatıldı.

Açıklamada, "Hükümetin bir taahhüdü olarak turist ya da yatırımcı olarak ülkeye gelmek isteyenler kapıda vize uygulamasıyla ülkeye giriş yapabilirler" ifadesi kullanıldı.

Kapıda vize uygulamasından Türkiye'nin yanı sıra Schengen ülkeleri, ABD, İngiltere, İran, BAE, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Japonya, Güney Kore, Norveç ve İsrail de faydalanabilecek.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Sierra Leone kapıda vize uygulaması

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