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Şifa deposu: Kabızlığa son veriyor, cilt hastalıklarını hızla iyileştiriyor! İşte mucizevi faydaları

08.10.2023 08:57 | Son Güncelleme:
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Doğada bulunan birçok besinin sağlığa pek çok faydası bulunuyor. Özellikle bağışıklık sistemine büyük katkı sağlayan kudret narı tam bir şifa deposu olarak nitelendiriliyor. Bir çok hastalığa faydalı olduğu öne sürülen kudret narı, sarı ve turuncu renklerinde pütürlü yüzeye sahip kabuğu ve kırmızı çekirdekleri ile pazar tezgahlarını süsledi.

Şifa deposu: Kabızlığa son veriyor, cilt hastalıklarını hızla iyileştiriyor! İşte mucizevi faydaları

Orijinal adı karela olan kudret narı, kolesterol, şeker, solunum yolları problemi gibi pek çok rahatsızlığın tedavisinde oldukça fayda göstererek hastalıklar üzerindeki olumlu etkileriyle biliniyor. Pazar esnafı Mustafa Diler kudret narı hakkında konuşarak nasıl tüketileceği hakkında bilgi verdi.

kudret narı2

KARIN ŞİŞKİNLİĞİNE FAYDASI VAR

İHA'nın haberine göre kudret narının özellikle mide rahatsızlıklarına iyi geldiğini söyleyen pazar esnafı Mustafa Diler, “Bunlar tane olarak satılıyor. Tane fiyatı 20 lira ile 50 lira arasında değişiyor. Kudret narının mideye, karın şişkinliğine ve bağırsak rahatsızlıklarına kadar faydası var. Bunu rondodan zeytinyağıyla birlikte geçirip 1-2 ay buzdolabında beklettikten sonra sabahları aç karnına çay kaşığı veya tatlı kaşığıyla tüketebilirsiniz” ifadelerine yer verdi.

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KUDRET NARININ MUCİZEVİ FAYDALARI!

Zararlı toksinlerin atılmasına yardımcı olur,

Diyabeti kontrol altında tutup, kan şekerini düşürür,

Solunum sistemini destekler,

Kan dolaşımına katkı sağlar,

Kolit, gastrit ve ülser gibi rahatsızlıkların tedavisine yardımcı olur,

Gece görüşünü artırıp, göz sağlığını korur,

Enfeksiyon hastalıklarına karşı etkilidir,

kudret narı3

Üst solunum yolu rahatsızlıklarının belirtilerini azaltır,

Saç dökülmesine iyi gelir,

Cilt problemleri ve rahatsızlıklarını giderir,

Sindirim sistemini düzenleyip, kabızlığın ve hazımsızlığın giderir,

Kalp damar sağlığını destekler, kötü huylu kolesterol değerini düşürür,

Kemik gelişimine katkı sağlar,

Kilo verme sürecine yardımcı olur.

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